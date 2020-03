Le Coronavirus impact le transport de voyageurs : L’agence El Bahia presque vide

Les mesures dictées par le président de la nation pour freiner la propagation du coronavirus (COVID-19) ont eu des conséquences immédiates sur le secteur économique du transport de voyageurs. L’interdiction des rassemblements, l’obligation de rester à domicile pour ceux n’ayant aucune activité à faire et l’annulation de nombreux déplacements a fait que l’agence d’El Bahia, à titre d’exemple, semble désertée ou carrément vide, on aurait dit que c’est la fin de journée alors que c’est le matin. «Nous avons intérêt à éviter la réunion de populations venant des communes ou les wilayas limitrophes pour limiter la propagation du coronavirus. Nous avons notamment décidé de passer à l’acte et désinfecter chaque bus entrant au niveau de l’agence », a affirmé un chef de quai que nous avons interrogé après avoir constaté que l’agence a fait peau neuve notamment avec une propreté jamais constatée auparavant. À Oran, l’annulation des salons et la fermeture de plusieurs établissements et sociétés de prestation de services marquent également un coup dur pour les transporteurs et agences. Pour les transporteurs les décisions prises pour contrecarrer la propagation du coronavirus entraînent aussi une perte d’activité par voie de conséquence de rentrée conséquente. L’année 2020 commence mal pour le secteur privé du transport qui risque de ne pas tenir longtemps si d’autres mesures plus rigoureuses seraient entreprises. Du côté des lignes de longues distances, le gel des activités commence à se faire ressentir avec de moins en moins de voyageurs au grand dam des transporteurs. Une chose est sûr l’activité va connaître une année où le gain n’est pas assuré, sauf un miracle.