Pour renforcer les mesures préventives et réduire les risques du Coronavirus : «L’isolement géographique» comme stratégie

Le gouvernement algérien a décidé lundi de suspendre temporairement,

toutes les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes entre l’Algérie

et plusieurs régions du monde qui connaissent lapropagation de la pandémie

de « coronavirus », comme mesure consacrant « l’isolation géographique », à l’effet de renforcer les mesures préventives et réduire les dangers de la propagation de la pandémie.

Dans ce cadre et en application des directives de M. le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a donné des instructions en vue de procéder à la suspension des dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en provenance de cinq pays arabes à partir de mardi, a indiqué un communiqué des services du premier ministre. Il s’agit de toutes les dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en provenance de Tunis (Tunisie), Le Caire (Egypte), Dubaï (EAU), Doha (Qatar) et Amman (Jordanie), précise le communiqué. « Ce dispositif intervient à l’effet de renforcer les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le territoire national, a précisé le communiqué, ajoutant que cette suspension « exceptionnelle », recommandée par les autorités sanitaires nationales, sera accompagnée d’un dispositif de rapatriement de nos citoyens voyageant actuellement dans les pays concernés selon les conditions et modalités qui seront fixées par les compagnies aériennes de transport. Pour les mêmes raisons M. Djerad, a instruit le ministre des Travaux publics et des transports de suspendre temporairement les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes à destination ou en provenance de l’Europe à compter de jeudi 19 mars en cours. « Cette suspension exceptionnelle, recommandée par les autorités sanitaires nationales, sera accompagnée par un dispositif de rapatriement de nos citoyens voyageant actuellement dans les pays concernés selon les conditions et modalités qui seront fixées par les compagnies de transport aériennes et maritimes », souligne la même source. Le Premier ministre a aussi donné des instructions portant sur la suspension de l’ensemble des dessertes aériennes à destination ou en provenance de six pays africains de la région du Sahel à compter de jeudi, à savoir Nouakchott (Mauritanie), Bamako (Mali), Niamey (Niger), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d’Ivoire) et Ouagadougou (Burkina-Faso). « Cette suspension exceptionnelle, recommandée par les autorités sanitaires nationales, sera accompagnée d’un dispositif de rapatriement de nos citoyens voyageant actuellement dans les pays concernés selon les conditions et modalités qui seront fixées par la compagnie Air Algérie », a souligné la même source. Pour rappel, la compagnie nationale avait suspendu temporairement ses liaisons internationales de et vers plusieurs autres pays, entres autres, la Chine, l’Arabie Saoudite et le Maroc. « Air Algérie rassure son aimable clientèle impactée par la limitation du programme de vols, en application des mesures de prévention de la propagation du coronavirus (COVID-19), de la possibilité de rembourser les billets (déjà achetés) jusqu’à la fin de l’année en cours », a indiqué lundi un communiqué d’Air Algérie, soulignant qu' »aucun déplacement immédiat au niveau des points de ventes n’est nécessaire ». Ces suspensions avaient été, toutefois, accompagnées de plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants algériens établis dans les pays concernés. Six (6) nouveaux confirmés du coronavirus (COVID-19) avaient été enregistrés lundi en Algérie, portant à soixante (60) le nombre total des personnes infectées dans le pays, dont quatre (4) décès, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La majorité des citoyens notamment les usagers des réseaux sociaux, ont accueilli favorablement les mesures prises concernant la suspension momentanée de toutes les dessertes aériennes et maritimes et ce pour contenir l’expansion de la pandémie au niveau national.