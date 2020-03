Point de Vue : Des règles basiques pour contenir le virus

Cette pandémie du Coronavirus, véritable calamité qui vient de s’abattre sur l’humanité, ne peut être vaincue que par la discipline. Respecter les consignes d’hygiène est la meilleure solution pour se prémunir contre ce virus, faute de vaccin ou de remède efficace.

Les Algériens doivent en être conscients et ne pas prendre ce fléau à la légère. Tous les experts scientifiques, les épidémiologistes et les cadres de la santé sont catégoriques: il faut éviter les rassemblements, les embrassades, les poignées de mains, etc… et surtout respecter les règles basiques d’hygiène. Certains pays qui n’y avaient pas, au début, prêté beaucoup d’attention au Coronavirus, à l’image de l’Italie, l’Espagne et la France, payent en ces temps, le prix fort et sont obligés d’imposer des mesures extrêmes allant jusqu’au confinement et les sanctions pour ceux qui ne respectent pas les consignes. Ces pays enregistrent un fort taux de personnes contaminées et de décès. Fort heureusement, l’Algérie n’est pas encore là mais la précaution et la vigilance doivent rester de mise.

En Chine, là où le premier foyer a été déclaré, les chiffres des contaminations et de décès commencent à baisser, sachant que les Chinois sont un peuple organisé et discipliné. Dès qu’il s’agit de la santé, les Chinois observent beaucoup de rigueur et de sérieux.

C’est pourquoi, les Algériens doivent suivre leur exemple et montrer qu’ils le sont également. Peut-être même qu’il faut s’inspirer de leur organisation et leur sens de la citoyenneté démontrés lors des marches du Hirak pour montrer au monde que les Algériens savent se mobiliser dans les moments de crise. Cela ne coûte pas cher et peut sauver des vies, beaucoup de vies.