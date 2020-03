Pôle & Mic : Inhumain!

Le Monde est en guerre contre le coronavirus. Un virus ou plutôt un invisible virus a montré que le Monde d’aujourd’hui reste encore fragile et vulnérable. Des milliards ont été dépensés par les pouvoirs dans le monde entier afin de renforcer leur arsenal de guerre. Les puissances occidentales ne cessent de développer leurs armements de guerre et imposer au Sud de « moderniser » leurs équipements de guerre. Les seules guerres dans le Monde sont, aujourd’hui, l’œuvre de ces puissances ou en «imposant» des «guerres par procuration». Ces guerres pourraient être évitées. L’argent de cet armement aurait pu être investi par tous les pays du Monde à la recherche scientifique contre de tels virus, le cancer et autres. L’Humanité souffre du diktat des puissances militarisées et des lobbys des banques qui nous imposent leur « mode de consommation ». L’Europe est en état d’alerte et n’arrive pas, concrètement, à prendre en charge les victimes de ce virus. Et pourtant, il y a plus d’un mois que la Chine a été frappée par ce virus et le Monde regardait la mort comme spectateur. Si les puissances avaient réagi rapidement en venant en aide à la Chine, on aurait pu éviter des morts et cette psychose. L’Europe n’a pas réagi quand l’Italie a été contaminée comme si c’était un fait divers. Aucune mesure n’a été prise dès l’apparition de ce virus en Chine. Aujourd’hui, le Monde retient son souffle et décrète le confinement de la population sans que ces puissances pensent aux « pauvres » qui n’ont pas les moyens de faire face à cette pandémie. L’ONU est restée silencieuse et se confine dans un silence complice. Le Sud n’a pas les moyens de mener la guerre contre ce virus, en l’absence d’aide internationale. Nous sommes dans l’impasse et la mort hante nos esprits. Le néolibéralisme a tué l’humain et notre humanisme. Il est abject face à la mort. Où est donc cette solidarité internationale ?