Bus, car ou taxi l’inconscience règne en maître : Les mesures préventives contre le coronavirus bafouées

Alors que les grandes puissances du monde ont décrété la guerre contre le coronavirus, la prise de conscience dans notre pays reste à son degré minimal, sinon comment expliquer l’attitude de certains dont on citera les employés du transport urbain lesquels ne portent guère les choses au sérieux. En effet, des mesures gouvernementales ont été prises pour limiter la propagation du coronavirus sur le territoire mais sur le terrain la réalité vécue dit que les employés du transport urbain, public ou privé, ne portent même pas de gants. Les transports scolaires sont en toute logique supprimés, du fait de la fermeture de tous les établissements scolaires, mais en revanche, sont maintenus les transports urbains. En fait, un triste constat est fait quotidiennement où toutes personnes sereines et responsables décrient la négligence des recommandations générales d’hygiène. « Les mêmes mesures et recommandations qui s’appliquent aux maisons et autres structures doivent être appliquées dans les bus. L’objectif étant avant tout de protéger la population vulnérable et à risque », a affirmé un jeune qui se dit outré par l’attitude du receveur qui ne portait aucune protection. Pour l’heure, on peut encore circuler et même prendre le bus, mais plusieurs mesures sont mises en œuvre pour réduire les risques de contagion du Coronavirus. A titre d’exemple, la suspension jusqu’à nouvel ordre de la vente de titre de transport nécessitant de l’échange de monnaie à bord des bus. Aussi, l’obligation de porter le masque et des gangs. Les voyageurs doivent, également, maintenir une distance de sécurité, et c’est le moins qu’on puisse faire pour éviter une contamination générale. Ajouter à cela, la limitation du nombre de personnes transportées par véhicule. A vrai dire, ce qui se passe dans les bus et la manière avec laquelle le problème vécu est gérée, ne portent guère à l’optimisme car le danger est imminent et le degré d’alerte n’est maximale et n’est pas encore décrétée.