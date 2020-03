Installation d’une cellule de suivi à Saïda : Un cas positif de coronavirus

En application des instructions du ministère de la Santé, la wilaya de Saida a mis en place un dispositif de surveillance et d’alerte pour parer à tout risque de l’infection du Covid 19. Une cellule multisectorielle contre la propagation du Coronavirus. La wilaya de Saida n’a enregistré pour le moment aucun cas de coronavirus contrairement à certaines rumeurs avancées ici et là par les lanceurs de bobards dans les réseaux sociaux. Par contre, les commerces spécialisés dans les denrées alimentaires ont été pris d’assaut par un grand nombre de familles locales. Tout en s’appuyant sur les instructions de plusieurs ministres et diffusées depuis le 23 janvier dernier, le wali a instruit tous les responsables locaux ainsi que les Assemblées élues de rassurer les citoyens et de veiller à la disponibilité des moyens de protection individuelle. A signaler que tous les établissements hospitaliers ont été instruits pour prendre au sérieux toute forme de grippe sévère comme ce fut le cas de deux joueuses de handball qui étaient porteuse de grippe sévère, admises à l’hôpital « Ahmed Medeghri » de Saida. Elles ont été traitées médicalement puis elles ont regagné leur domicile en bonne santé alors qu’au niveau des réseaux sociaux, leur cas a été dramatisé pour rien. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sont menées par la radio locale, des médecins locaux ainsi que des associations pour faire connaître l’épidémie du Covid 19 et les précautions à prendre pour se prémunir de la contagion. A noter également que les écoles sont fermées à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Saida. Face à cette menace du Coronavirus, le chef de l’exécutif de wilaya suit de plus près la cellule de crise mis en place par ses soins, la prise en charge en cas d’éventuels malades, suspects et la prévention et de lutte contre d’éventuelles suspicions. A l’heure où nous mettons sous presse, un cas suspect a été admis à l’hôpital. Après les analyses, il s’est avéré qu’il est positif. Il s’agit d’un émigré venu à Saïda. Nous y reviendrons.