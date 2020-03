Sûreté de wilaya de Tissemsilt : Campagne d’intérêt général de prévention contre le virus Corona COVID-19

Une journée de sensibilisation a été organisée par la sûreté de wilaya de Tissemsilt, indique un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Tissemsilt. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication pour la sécurité routière et la santé publique, les services de la sûreté de wilaya de Tissemsilt ont organisé, en coordination avec le groupement territorial de la gendarmerie nationale de Tissemsilt, ainsi que la direction des transports et l’inspection du travail de Tissemsilt, une campagne de sensibilisation au profit des chauffeurs de bus et des conducteurs de taxi, au niveau de la gare routière du chef-lieu de wilaya, concernant les mesures de précaution à prendre pour empêcher la propagation du coronavirus parmi les transporteurs et les voyageurs, où l’importance de respecter les dispositions de la loi sur les transports terrestres dans un cadre liée au respect des règles de santé et de sécurité des véhicules et d’éviter la surpopulation à l’intérieur des bus, dans le cadre des mesures de prévention prises contre la propagation du virus Corona. Les services de la sûreté de wilaya de Tissemsilt invitent les propriétaires d’autobus et de taxis ainsi que les gérants d’auto-école et des directeurs d’agence technique de contrôle des véhicules de prendre toutes les précautions nécessaires à l’intérieur de leurs véhicules et magasins pour éviter la propagation d’un virus. Ils exigent également que tous les opérateurs de transport nettoient et stérilisent quotidiennement et correctement leurs véhicules et leurs magasins. Les services de la sûreté de wilaya lancent un appel au profit de la population de la wilaya de signaler les cas suspects.