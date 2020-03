Point de Vue : Psychose !

Le coronavirus fait peur aux Algériens. Bien que les Algériens soient très en colère contre les mesures de prévention prises par le gouvernement, la vie continue en Algérie. Qu’en est-il des mesures de prévention prises jusque là ? Le gouvernement a demandé au citoyen d’éviter les déplacements inutiles et de ne pas trop « bouger ». Bien que l’école, les activités sportives et culturelles soient à l’arrêt, les marchés, les mosquées, les cafés et autres endroits publics restent encore ouverts. La campagne de sensibilisation est presque nulle. Le citoyen doit se renseigner en naviguant sur le Net. Le gouvernement ne rassure pas comme il le faut. Il communique mal à l’exemple du ministre du transport qui a affirmé que la situation s’améliorera d’ici le printemps. Or, il n’a pas à le dire, car ce n’est pas un spécialiste. Il aurait dû parler des mesures de prévention dans son secteur et de nous révéler les mesures prises envers les passagers qui viennent de France et d’Europe. Les cas de contamination sont liés à des passagers venus de France. Pourquoi ils n’ont pas été détectés ? L’heure est à la prévention, il faut que le gouvernement se montre plus entreprenant et rassurant face à cette psychose. Des mesures doivent être prises sans oublier les mesures d’accompagnement. Les produits pharmaceutiques doivent être disponibles et leurs prix doivent être plafonnés. Le pouvoir devra aussi faire un geste envers le Hirak comme la libération des détenus. Un apaisement qui pourrait rassurer le Hirak de suspendre ses marches et rassemblements. En ce temps de psychose, il faut unir le peuple derrière un seul slogan « tous face à la mort ». La mort nous guette, car nos moyens de faire face au virus ne sont pas satisfaisants vu que des pays modernes comme l’Italie souffre le martyr. Communiquer sereinement est un moyen efficace contre cette psychose.