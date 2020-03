Pôle & Mic: Femme, désir d’émancipation Suite et fin

Dans l’opposition saine et pathologique, on retrouve la dualité: mesure et excès normal et pathologique. En effet Georges Canguilem avait rédigé une thèse de philosophie sur un sujet médical, le médecin commençait par interroger les normes en termes biologiques. Il se demandait si les normes se déréglaient et s’il y avait possibilité de parler de pathologie. Il s’interrogeait sur le fait que ces dérèglements provenaient de l’intérieur de l’organisme. Pour ce médecin philosophe, ces dérèglements internes sont fortement liés à l’environnement. Dans son œuvre, il s’est intéressé aux normes sociales qui viennent de l’extérieur; l’analyse de Michel Foucault est complémentaire de celle de Cangliem sur une thématique récurrente à la médecine. Pourquoi une thèse de médecine de la part d’un philosophe, il expliquera à ce sujet que la philosophie est une réflexion pour laquelle toute matière étrange est bonne. De ce fait, la question du normal se pose car il y a de l’anormal qui résiste, ce qui lui permet de dire que s’il n’y avait pas d’anormal, il n’y aurait que des lois et il n’y aurait pas de normes. De ce fait, la vie ne doit pas être indifférente aux conditions sur lesquelles elle évolue. Elle est la lutte contre l’entropie qui signifie un mécanisme qui permet une perte d’énergie, la destruction et la mort. En conclusion, il dira que être normal, c’est pouvoir s’adapter au changement de son milieu. Que dire de l’émancipation en général et l’autonomisation de la femme en particulier qui lui octroie une liberté gadjetisée préjudiciable à l’existence au savoir de l’inconscient. La sécheresse subjective ne peut que démonter les aspects tentaculaires pour ne pas dire concentrationnaires de cette autonomie entrouverte qui se vautre dans les abîmes de l’intériorisation des normes. A l’humiliation succède l’aliénation. La femme par un lien social déliquescent est possédée et parue comme étrangère à elle-même. La présentation du désir est continuellement une menace réelle et virtuelle. L’esprit alternatif tradition/modernité frelaté par le penchant atavique s’efforce un tant soit peu d’innocenter le corps et de le substituer à la condamnation des désirs, une gestion surmoïque qui prévient la transgression de l’ordre établi. Le désir d’émancipation dérive en effet de la société entrouverte qui tout en fétichisant le concept des droits des femmes, elle essaie de payer le degré d’impétuosité du désir avec une normalité névrotique. Autrement dit de l’extinction progressive du désir qui favorise la négation de la subjectivité, nous passons à la passion des jeux du cirque de la guérison du masculin qui trouve ses langes dans le pervertissement de la féminité. Ce type de perversion de la féminité étouffe dans l’œuf toute singularité agissante. A notre sens, c’est une condition misérable qui échoit à l’être parlant en proie au désir subjectif. En un mot, l’identité même a pour fonction d’éteindre le foyer du désir. La dénonciation du mouvement féministe, au-delà de l’admiration que leur combat exige peut être interprétée comme le symptôme de l’inhibition. La mise en exergue des slogans à l’emporte-pièce visant un idéal fétichisé à défaut d’être travaillé, ne peut produire par la force des choses qu’un relent d’inhibition ; dans ce sens, Freud disait que celui qui chemine dans l’obscurité… ce n’est pas pour autant qu’il nie son anxiété. La fonction d’inhibition permet en soi une lutte désespérée pour restaurer une souveraineté qui peine à éclore. En effet, ce n’est pas parce qu’il y a des hommes et des femmes qui agressent ou violentent d’autres femmes qu’il faut construire d’autres slogans tels que la logique défendue par Kamel Daoud ou comme à une certaine époque, une femme debout de Khalida Toumi ou Wassila Tamzali, une femme en colère. A mon la volonté de s’émanciper du joug du patriarcat ne doit pas revêtir uniquement la charge sémantique des slogans, car à la longue par paresse intellectuelle, font que nous devenons des colporteurs de surmoi tant occidental qu’oriental. Le mauvais penchant incarné depuis bon nombre d’années nous transforme en joueurs de belote, ce jeu permet de vendre notre soupe. Cela dit, la fameuse liberté qui se complait dans la domination masculine, devra pénétrer dans la subjectivité et la dynamique psychique qui motive l’altérité, à cet égard Claude Bernard disait que ce que nous savions, était le grand obstacle à l’acquisition de ce que nous ne savons pas, à savoir l’inconscient et les trois registres symboliques réels et imaginaires qui façonnent la psyche humaine. Autrement dit, il est inutile de se shooter à la démocratie comme on se shoote à l’intégrisme au risque de transformer le féminisme et la démocratie en mascarade hystérique. Enfin, pour ne pas stériliser la fécondité de l’agir, la dignité de penser devra colmater la psychotisation des rapports sociaux qui excluent la subjectivité.