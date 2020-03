Lutte contre la propagation du Coronavirus Contrebande: L’autre «virus» qui entrave la prévention !!!

La loi, la mobilisation, les instructions, la vigilance, etc…vont ils pouvoir faire face au contrebandiers qui se sont forgés durant des années, dans l’import et l’export illégal, connu sous l’appellation «El Caba». On a interdit, certes, par les textes de loi le «trabendo» mais il n’est caché pour personne que nous avons aussi toléré. Aujourd’hui, ces contrebandiers ne reculent devant rien même au détriment de la santé de leur population. Les informations faisant état de l’exportation illégale, en petit quantité de produits nécessaires à la prévention du coronavirus, se confirment de jour en jour. A commencer par les saisis de 1800 masques, opérées au port d’Oran et l’aéroport Ahmed Ben Bella, vers le 08 de ce mois de mars ainsi qu’une autre opération qui s’est soldée par la saisie de 2000 autres masque vers la fin de cette semaine, toujours au port d’Oran. Les informations venant d’outre mer rapportent qu’on encourage les algériens à envoyer des masques et autre gel hydroalcoolique. La raison n’est autre que le busines, puisque un masque se vend en France à 05 euros, soit l’équivalent de 2000 da, alors qu’en Algérie son prix tourne autour de 100 da à 150 da, soit un gain de 1900 da. Chez nous, la spéculation a pris des proportions inquiétantes. Selon des pharmaciens, les prix ont doublé au niveau des point de vente en gros. Les masques chirurgicales vendu entre 05 et 09 Da en gros, passent à 45 da soit une augmentation de 450 %. Le masque FFP2, le plus efficace pour se protéger du Coronavérus, est passé de 70 da en gros à 150 da. Quant au prix au détail, il diffère d’une pharmacie à une autre. On apprend aussi que les chinois travaillant pour des entreprises à Oran ont acheté des quantités énormes de produits de prévention du Corona. Aujourd’hui, le citoyen s’interroge sur le rôle des services de contrôle dans des situations d’urgence, qui il faut dire inquiètent beaucoup la population, qui a montré un degré de conscience très appréciable. A signaler que certains pharmaciens ont refusé les prix proposés par les grossistes.