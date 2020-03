14 Mars à Mostaganem Une journée dignement célébrée

Le wali de Mostaganem, très attentif à la promotion des personnes aux nécessités spécifiques, célèbre dignement avec elles cette journée nationale qui leur est dédiée depuis l’année 2002. Accompagné du président de l’APW, de quelques élus nationaux et des autorités civiles et militaires, le chef de l’exécutif s’est enquis de la situation de prise en charge de cette frange de la population à travers une somptueuse exposition. En faisant le tour des stands, il a affiché un réel intérêt aux diverses sujets qui lui ont été présentés par Mme Khadidja Bouchakour directrice de l’Action Sociale au niveau du Centre Psychopédagogique de Mazagran. La Directrice a fait savoir qu’à Mostaganem l’action sociale s’exprime par la prise en charge mensuelle sous forme de pensions attribuées à pas moins de 6000 handicapés. C’est ainsi que la simplification et l’allégement des procédures administratives au profit des personnes handicapées est déjà un acquis. De l’autre côté elle a rappelé que le système du tiers payant permettra, à l’avenir, aux personnes handicapées d’utiliser la carte « Chifa » pour bénéficier des différents appareillages et accessoires dans le but de faciliter les procédures administratives au profit de cette frange de la société. Selon la responsable du secteur qui est à pied d’oeuvre pour garantir la scolarisation et la formation aux jeunes handicapés, c’est leur permettre une insertion sociale effective. Dans la wilaya les autistes, les sourds-muets les malvoyants, les trisomiques s’intègrent d’une manière progressive dans la société. Dans ce sens, à cette frange de la population leur sont offertes les mêmes chances favorisant leur adaptation. Les actions s’expriment par la prise en charge mensuelle sous forme de pensions attribuées à pas moins de 6000 handicapés dans la wilaya. En revanche, à Mostaganem, c’est l’accessibilité dans son ensemble qui pose un sérieux problème aux personnes à mobilité réduite. On voulant évoquer l’insertion sociale, on se rend compte que les infrastructures et les transports sont largement inadaptés. Les conséquences sont terribles dans la mesure où ce sont justement ces facteurs qui rendent possibles l’autonomie des personnes handicapées et leur insertion sociale. C’est là justement où des efforts restent à faire. Toutefois, le wali va très certainement se pencher sur la question car pour lui une rampe à l’entrée d’un édifice c’est insuffisant. Tout l’urbanisme doit s’harmoniser avec l’handicap. Accès au trottoirs, feux tricolores sonores, bus adaptés, places de stationnement pour handicapés etc…..L’emploi au profit d’handicapés n’est guère satisfaisant juste parce que la loi est inappliquée par les organismes employeurs. Des efforts restent à faire dans certains aspects des personnes aux nécessités spécifiques. Une somptueuse cérémonie a été donnée en hommage à tous les handicapés de la wilaya et dans laquelle des dons en matériels ont été concédés.