03 décès en Algérie et 37 personnes contaminées par le coronavirus : L’Occident pris de panique

Un nouveau décès vient d’être enregistré dans la wilaya de Blida, la plus touchée par les contaminations du coronavirus. Le ministère de la Santé a informé, hier, sur le cas de décès d’une femme malade, âgée de 51 ans de ce virus, après que toute une famille ait été contaminée avant la propagation vers Tizi-Ouzou. On note notamment un nouveau cas qui a été enregistré, avant hier, vendredi à Alger.

L’Algérie a enregistré un nouveau décès dû au coronavirus, portant à trois le nombre total de morts depuis le début de cette pandémie en Algérie, a annoncé, hier, le ministère de la Santé, dans un

communiqué. Rappelant que l’Algérie fait face avec prudence à cette pandémie et des mesures d’urgence viennent d’être décrétées pour plus de vigilance. Toutefois, la propagation est belle et bien réelle puisqu’on enregistre, selon les nouvelles estimations du département de Benbouzid, plus de dix nouveaux cas de contamination, portant le nombre total à 37 infections, selon la même source. Ces 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans les wilayas de Blida (7), Tizi-Ouzou (2) et un (1) Alger, précise le ministère, annonçant en outre que 12 patients guéris qui étaient en isolement, ont quitté l’hôpital.

L’OMS, l’organisation mondiale de la santé se montre impuissante devant la propagation dangereuse de ce virus qui avait ciblé les Chinois et l’Asie avant de trouver son nid de prédilection en Europe plus précisément

en Italie et en France. Le premier responsable de l’OMS qui reste en alerte, vient de confirmer que «l’Europe après l’Asie est devenue l’épicentre de la pandémie du Covid-19», a déclaré au cours d’une conférence de

presse, tenue vendredi dernier à Genève. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a souligné, en outre, l’impossibilité de déterminer quand aurait lieu son pic.

Près de trois mois après son apparition à Wuhan, en Chine, le virus s’est répandu dans les cinq continents et a touché 120 pays, près de 135. 000 personnes, faisant plus de 5.000 morts. Dans ce sillage, nous avons appris des responsables du laboratoire La Roche, lors d’une rencontre débat avec les journalistes au niveau de l’hôtel Sofitel, à Alger, que ce laboratoire helvétique qui a comme credo l’économie de santé et comment financer la santé, pourrait se pencher sur de nouvelles solutions innocentes.

Cependant, on apprend que les USA autorisent un test de dépistage du coronavirus. Le laboratoire La Roche mettra à disposition plusieurs millions de ces tests chaque mois et se dit prêt à en livrer «autant que possible », allant jusqu’aux «limites des capacités de production». Les autorités américaines, selon La Roche, ont autorisé en urgence un test de dépistage du coronavirus développé par ce laboratoire qui pourra être effectué sur les machines de diagnostic du groupe pharmaceutique bâlois. Ce test de dépistage sera disponible sur lesmarchés acceptant le label CE.