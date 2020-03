Point de Vue : Histoire de « fortune » !

Le procès de l’ex DGSN semble surprendre certains quant à sa fortune. Faut-il réellement être surpris ? Franchement, non ! Le simple des Algériens savait que les hauts

responsables politiques du pays se servaient comme ils voulaient et personne n’osait les déranger tant qu’ils étaient protégés. Parfois, mettre un P/APC ou un chef de Daïra en accusation

semble être une « injustice » même s’ils doivent assumer leur part de responsabilités. Osons dire cette vérité qui dérange certains, tous les élus locaux et responsables locaux ont été mis en

place pour servir les intérêts d’un clan ou de plusieurs clans. Pourquoi sommes-nous arrivés à ce point de corruption et de trafic d’influence ?

Ce qui est certain, le système interdisait tout contrôle des hauts responsables. Souvenonsnous du procès de Khalifa Bank ! Les hauts responsables n’ont jamais été inquiétés par la justice.

Il y en a d’autres qui ont refusé de se présenter.

Aucun des responsables n’osaient imposer le contrôle sur la déclaration de fortune, qui est devenue une « feuille » qui ne servait à rien. La déclaration de fortune était un document

pour amuser la galerie. Rien que d’avoir menti sur sa fortune, est un délit. Le laxisme était de mise et la justice n’était ni Libre, ni indépendante. La Justice état guidée d’éviter

de demander des comptes à un haut responsable. Il y a eu du laxisme partout et dans tous les secteurs. Le pouvoir tolérait la dilapidation, mais refusait la critique et une opposition « forte

». Quand l’opposition et l’élite exigeaient une lutte de corruption, le pouvoir n’écoutait. Il cassait l’opposition en l’émiettant. Le pouvoir avait su créer une « opposition docile » pour contrer

l’opposition et toute forme d’opposition. Tellement que la prédation avait pris de l’ampleur, les députés avaient refusé de voter ou de parler de l’impôt sur la fortune. Au fait, les hauts responsables

et les oligarques avaient peur que le peuple découvre leur fortune. Et là, nous ne parlons pas de trafic d’influence et de la « tchipa ».

Là, nous ne parlons que de ce qui est apparent et « palpable ». Si des enquêtes très poussées étaient menées sur le trafic d’influence, les Algériens seraient vraiment « surpris ».