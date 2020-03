Pôle & Mic : Femme, désir d’émancipation

La question de la féminité ne cesse de donner libre cours aux épanchements romanesques.

Son intensité mesure plutôt l’effet sur la condition du « parlêtre » qui nous instruit sur le rapport homme/femme. De ce fait, on saurait caractériser

l’épineuse question de savoir ce qui mérite d’être appelé réalité sociale où l’émancipation parait une négation entrouverte qui se métamorphose

au gré des caprices psychiques. Le duel Eros-Thanatos présente un étrange ballet qui dépeint la réalité du sujet comme étant fou et sage à la fois.

Autrement dit, l’originalité profonde qui caractérise l’homme /femme et qui cet animal doué de déraison et de folie. Sur cet aspect, l’idée conçue comme

absence d’ordre et de raison organisatrice s’avère constitutive de l’existence humaine. A cet égard, le sociologue Edgard Morin disait dans le paradigme

perdu, «on ne peut plus opposer substantiellement arbitrairement raison et folie, il nous faut au contraire surimposer au visage sérieux, travailleur,

appliqué d’homme sapiens, le visage d’homo démens». Suite à cette citation fort éclairante à mon sens, je pourrai dire que la raison ne peut pas se

manager sans le recours à l’inconscient où le refoulement organisateur de l’inconscient est constitutif au fonctionnement psychique et non aux effets

cérébraux. En effet, pour comprendre un évènement, une situation demande, comme nous l’avons vu, de le rapporter à une configuration sociale, au

réseau surmoïque. Il advient de signifier la précarité psychique qui minorise l’être de la femme dans un milieu contraint. De ce fait, depuis fort longtemps,

les concepts sociologiques se forgent contre l’expérience première de la nappe bien lisse de la domination masculine, en un mot il se forge contre les

préjugés de la raison naïve. En effet, la présence d’un autre pensant dans le monde est donc la présence même de cette universalité. C’est donc «l’universalité

de la pensée au monde et non la vérité de la pensée pour elle-même» que l’altérité se manifeste.

Si on prend comme exemple la citation fort célèbre de Simone de Beauvoir «on ne naît pas femme, on le devient», dans le sillage de cette

maxime, une question se pose sur les moyens de résister à la «biologisation» du social. Nous comprenons alors que réfléchir sur les questions tourne

autour de l’imaginaire moteur. De ce fait, la pensée philosophique brise la clôture mentale voire identitaire mettant en doute l’ordre qui tente de l’intégrer

dans l’ordre de la conflictualité psychique comme le soulignait Simone de Beauvoir dans son essai sur la morale de l’ambiguïté «se vouloir libre c’est

vouloir les autres libres». Cette capacité réflexive engage des présupposés théoriques émancipateurs; en particulier, elle interroge sur l’adéquation

de la nature sociale avec l’expression de l’individualité.

En un mot, l’émancipation aura pour tâche d’entraîner un éclatement de la recherche vers l’élaboration d’un esprit critique toujours aux aguets.

Pour revenir au corps, je pourrais dire qu’il peut être un espace clos d’un système qui se suffit à luimême.

De ce fait, la santé est hors imprévue, ce qui est surprise et imprévu relève du pathologique.

Maintenant, interrogeons-nous sur ce qui est connaissance du corps social.