Point de Vue : Corona, toujours à la une

Du mauvais au pire, la situation dans le mon de entier patine sur la cadence du Covid 19. Ce grand mal du début du 21ème siècle qui continue journellement à laisser des cadavres, des grandes peurs psychotiques, là où il met les pieds…lui qui ne reconnaît, ni frontière, ni passeport, ni visa, ni souveraineté territoriale, se déplace à sa guise, lentement mais sûrement. Là où il arrive, il trouve déjà que la peur qu’il propage, est plus morbide que la mort, le confinement, l’absence de liberté qu’il réserve à ses hôtes. Voilà maintenant, ce tout petit » être » invisible à l’oeil nu qui a donné de la fatigue à l’intelligence humaine qui venait de réaliser, au cours des deux siècles derniers, des prouesses incomparables, dans tous les domaines de la science et de la technologie. Cette intelligence humaine qui commençait déjà à se surestimer, se trouve actuellement, hébété, désarmé, devant un » micro-diable » qui s’est brusquement ressuscité de ses cendres. J’ai écouté avec décernement, les deux discours d’abord celui du président français et puis celui du Premier ministre britannique. Deux pays ayant une maîtrise parfaite des moyens et des infrastructures de la santé publique…Tous les deux laissent entendre par le biais de leurs allocutions respectives, et en utilisant un ton pessimiste inhabituel, que la situation en Europe face à l’épidémie du coronavirus ne va pas s’arrêter avant de commettre des carnages parmi les populations du continent …Idem et plus grave encore, si l’épidémie atteignait les pays sous-développés des continents sud-américain, africain et asiatique. Un pays comme l’Iran qui selon certains, considéré comme un pays, soi-disant, technologiquement avancé et plus au moins développé. Il est resté désarmé, voire impuissant devant l’épidémie. Ainsi, enregistre-t-il le plus grand nombre de morts par le virus, après la Chine, pays épicentre de la pandémie. Toute l’économie du monde est en récession, une chute grave des prix du baril, les indices des bourses du monde entier sont également, en chute. Il y a de quoi s’inquiéter vraiment. Des Etats complets, comme l’Italie sont mis en quarantaine. Un pays de 60 millions d’habitants se trouve en confinement, pour, nous ne savons pas encore, combien de jours, de semaines ou de mois. Pour le moment, rien n’est exclu… En Chine, par exemple, les organismes de propagande affiliés au Parti – dictateur- communiste Chinois, essayent de relever le moral des populations décimées par le virus, en réalisant des acrobaties propagandistes, à l’instar par exemple, de cet hôpital qui a été fermé, parce que l’on n’en a plus besoin, du moment que le virus a été vaincu…il y a, peut-être, une certaine maîtrise de la situation, par rapport à l’Iran par exemple. Mais, pas du tout, une éradication totale ou même partiale de l’épidémie.