Pôle & Mic : Comment organiser les débats?

La mouture de la nouvelle constitution sera dévoilée en cours de la semaine. Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence de la République, a indiqué que la première mouture de la Constitution sera fin prête demain jeudi ou, au plus tard, dimanche. Elle sera imprimée la semaine prochaine pour être distribuée aux différents acteurs politiques, de la société civile et du tissu associatif pour débat et enrichissement. Les Algériens attendent cette nouvelle constitution depuis le départ de Bouteflika. Selon Laagab, les débats vont durer un mois sans donner trop de détails. Certes, les partis et autres organisations rendront leurs « réserves » au comité d’experts qui pourrait modifier certaines dispositions. Mais comment la société civile pourrait intervenir dans le débat. Si les services de wilaya seront de la partie pour organiser le débat, les activistes du Hirak ne seraient pas choisis. Cependant, le Hirak par le biais de ses icônes voudra des débats libres alors que les organisateurs sont encore «habitués » à l’ancien système et donc d’éviter les «grosses gueules». Comment peut-on aller aux débats alors que le Hirak exige un apaisement avec une ouverture des espaces d’expression ? Tebbounne pourrait faire des gestes et ordonner aux télévisions de s’ouvrir au Hirak et à l’opposition. Mais à décrypter les dernières déclarations du ministre de l’intérieur, toutes les exigences du Hirak ont été satisfaites et donc il ne faudra rien attendre. Le pouvoir aurait, certainement, une idée sur l’organisation des débats tant attendus par le citoyen. Le pouvoir sait que les débats n’intéressent pas uniquement le Hirak mais beaucoup de citoyens de franges de la société sont dans l’attente de cette copie. Les débats vont durer un mois pour que la mouture soit soumise de nouveau au Comité des experts, lequel portera les amendements et les modifications proposés avant de soumettre le texte au Parlement puis à un référendum populaire.