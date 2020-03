Point de Vue : La prochaine constitution comment sera-t-elle?

Le débat commence déjà, sur la mouture de la prochaine Constitution qui aura pour mission d’encadrer, juridiquement, la nouvelle république qui est, effectivement, en train de s’édifier. Le comité chargé de formuler des propositions sur la prochaine révision de la Constitution, vient de finaliser la première mouture de la Constitution. Les propositions en question seront remises, aujourd’hui, au président de la république. Donc, comment sera-t–elle la prochaine Constitution. Le peuple algérien possède de très mauvais souvenirs au sujet des Constitutions passées. Nous avons eu, en tout 05 Constitutions depuis l’indépendance. Et chacune d’elles a été élaborée selon le chef de l’Etat qui régnait sur le pays, à une époque donnée. Le problème des constitutions passées, ou bien leur point faible, résidait dans le fait qu’elles n’étaient pas immunisées, contre les manipulations malintentionnées, que ce soit sur le plan des interprétations spéculatives des dispositions ou bien sur plan des amendements qui se pratiquaient à tort et à travers, selon les besoins politiques. Ce que souhaitent les algériens en somme, c’est bien l’élaboration d’une Constitution, qui n’aura pas le caractère sacré d’un Coran, mais, en revanche elle ne sera pas malléable à volonté, selon les besoins et les intérêts des uns et des autres. Un article clair et net, empêchant tout amendement qui se ferait, sans passer par un référendum populaire…est nécessaire, en vue d’immuniser le premier texte juridique national des mains des prestidigitateurs de la politiques…la manœuvre scandaleuse de 2008 est, toujours vivante dans les esprits des algériens. La Constitution est le principal texte juridique visant à instaurer, l’Etat de droit, tant rêvé par le peuple. L’absence de l’Etat de droit et la primauté de la loi sur tous et sur tout, devrait être notre première préoccupation.. Pas d’Etat stable sans une Constitution stable, pas d’Etat stable, sans un Etat de droit…dans un Etat de droit, ce n’est pas celui qui possède la puissance financière, militaire ou politique, qui aura le droit de posséder le pays et dicter ses ordres au tiers pays. Si le président de la république a la ferme intention de répéter les anciennes expériences douloureuses et évidemment regrettables. Il n’aura pas besoin de faire toute cette ostentatoire manœuvre. Le peuple est là debout et vient de prouver sa maturité politique et sa conscience, pour ses droits et ses devoirs. Les jours qui vont venir, ne seront, absolument, jamais identiques à celles vécues dans le passé. Le statut en faux marbre du régime déchu est tombé, il ne restait que des éclats, éparpillés ça et là, en souvenir de deux décennies de malheurs qui allait, si ce n’est pas par la grâce du Tout- Puissant-, terminer dans le chaos.