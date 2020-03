Coronavirus, alors qu’une semaine sépare les élèves des vacances : Faut-il limiter ou éviter les déplacements hors wilayas et les excursions ?

Comment réagir face au risque du Coronavirus en période de vacances ? Le Printemps sera une période cruciale pour les élèves et les parents. Il s’annonce plutôt tumultueux pour les élèves qui vont devoir une nouvelle fois «aller au charbon» après la fatigue des compositions, pour chercher (pourquoi pas) de limiter un tant soit peu les sorties et les déplacements hors territoire durant les vacances annoncés dès jeudi 19 mars prochain en ce sens qu’ils devront être amenés à revoir leurs calendriers. Un Printemps connu par les déplacements dans les espaces publics, les grandes surfaces d’animation et de récréation sans oublier les espaces commerciaux. Connu habituellement par les sorties de villégiature au Manège d’El Hamri, au jardin de M’dina Djdida et au jardin citadin de millénium, les excursions et les petits voyages organisés avec ou sans les parents, le Printemps 2020 a la particularité de se dérouler au moment où une vigilance «accrue» s’est, depuis janvier, installée dans les lieux publics, les établissements scolaires sur le risque de l’épidémie du Coronavirus malgré les assurances des pouvoirs publics. Force est de se demander cependant comment vont réagir les élèves durant la trêve sachant que la plupart d’entre eux avouent avoir été conseillés par les enseignants de rester chez eux ? «J’ai recommandé à mes élèves de se montrer vigilants à l’égards des lieux à grande fréquentation particulièrement les jardins publics, les buvettes et les restaurants collectifs et les surfaces commerciales pour éviter tout risque et tout contact préjudiciable sur le plan de la santé humaine», recommande une enseignante.

Il est aussi vrai qu’avec la trêve scolaire, les élèves seront dans des conditions meilleures du point de vue d’aptitude à faire face au risque mais ne sait-on jamais avec les sorties coutumières du Printemps, il sera difficile de ne pas y tenir compte. Dans un appel, la Fédération des associations des parents d’élèves de la wilaya d’Oran a conseillé récemment les parents à enfants scolarisés d’éviter les déplacements «hors wilaya » de manière à ce que le risque de contamination soit «zéro». «Il faut coûte que coûte empêcher que le virus soit autochtone aussi bien pour la communauté scolaire que les habitants d’origine», explique t-on. La question est diversement perçue ou analysée tant les avis sont partagés. D’après un sondage, elle ne semble pas non plus intriguer outre mesure les parents d’élèves dont beaucoup disent «ne pas voir l’inconvénient de permettre à leurs enfants les déplacements et les séjours chez la famille durant les prochaines vacances». Ce n’est pas le cas pour Hamid, médecin, parent d’élève, recommande pour sa part «d’observer la vigilance dans les lieux publics» allant loin en préconisant d’éviter les visites de malades dans les hôpitaux ou d’aller à la réception des invités venu de l’étranger ou d’émigrés. Un dispositif de surveillance et de contrôle a été mis en place depuis janvier à l’échelle locale à l’instar d’autres wilayas et ce, conformément aux directives du ministère de la santé suite à la propagation du Coronavirus dans le monde. Il est vrai que la situation ne prête pas à l’inquiétude.