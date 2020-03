La ministre de la culture en visite à Béchar : Des infrastructures sans encadrement

La Ministre a entamé une visite ce mardi dans la wilaya de Béchar et inspecté plusieurs structures relevant de son secteur. Le P/APC de Kenadsa a demandé à la première responsable du secteur de la culture en Algérie, l’inscription d’un projet de réalisation d’une maison de jeunes et l’aide pour relancer le folklore dans cette daïra minière. La ministre poursuivra son périple par la visite du théâtre régional du chef lieu de wilaya. Cette importante infrastructure culturelle d’une capacité de 500 places, située à proximité de l’institut régional de la formation musicale a été réalisée sur une superficie de 6400 mètres carrés. Au niveau de ce site, les responsables locaux ont demandé à Mme la ministre de dégager des postes budgétaires, pour l’encadrement et la formation dans les structures culturelles récemment réceptionnées dans cette wilaya. En marge de cette visite, l’hôte de la Saoura a déclaré que la wilaya de Béchar est riche en infrastructures culturelles, qui ne demandent qu’à être activées par un encadrement spécialisé. Mme Bendouda a aussi annoncé l’institutionnalisation d’un festival international de la musique Gnaoui à Béchar, qui sera programmé dès la reprise des activités culturelles en Algérie. Concernant la restauration des ksour, la ministre de la culture a souligné que son département ministériel va élaborer un guide d’entretien de ses forteresses. Ce qui permettra la préservation et la réhabilitation de ce patrimoine. Par ailleurs, la représentante du gouvernement a annoncé qu’une nouvelle carte d’artiste sera octroyée par son ministère et qu’elle va prendre des décisions concernant la nouvelle structure de l’ONDA.