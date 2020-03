ANSEJ – CNAC : Le gel espère le dégel

Il est certain que l’Algérie est un pays à très forte population jeune d’où très grande préoccupation en terme d’emplois. Le prix du baril de pétrole, la conjoncture économique actuelle, la politique mitigée de l’emploi présage l’accroissement du chômage. Le Hirak, le »déblayage », le ralentissement des investissements et la transition politique ont freiné l’activité économique et l’emploi est touché de plein fouet. Des conséquences intenables se sont engendrées de par le manque de débouchés. La Harga s’accélère en l’absence de statistiques. Aucune politique ne peut être prioritaire que celle de la lutte contre ce fléau à tendance exponentielle. Prendre des décisions de geler des activités des dispositifs tels que la CNAC et l’ANSEJ, c’est reconnaître tacitement l’échec dans la gestion de ces dispositifs. En Algérie, avec ce que l’on ambitionne comme changements dans la nouvelle République, en ouvrant des chantiers pour promouvoir des secteurs économiquement porteurs et on laisse cadenassées les activités pour des causes non étudiées réellement sur le terrain. On a tendance à vouloir créer des richesses et on ne fait aucun état des lieux afin de procéder au dégel des activités. Nul ne sait que le gel des activités a été décidé sur la base d’études faites dans chaque wilaya car chaque région sinon chaque wilaya a ses particularités. On peut geler une activité au nord mais peut être pas au sud du pays et le contraire reste vrai. Il est inconcevable, à titre d’exemple, de geler les activités nautiques dans les wilayas côtières. On ne peut jamais prétendre promouvoir du tourisme balnéaire sans nautisme.

Dans les autres pays, le nautisme est un levier du développement touristique. Aujourd’hui, on ne peut pas se permettre de former des jeunes sans leur ouvrir les créneaux pour s’investir dans les micro-entreprises. La question de la saturation est une affaire de celui qui entreprend, cela ne peut pas être une décision centralisée. S’il y a eu échec quelque part, c’est parce que l’accompagnement a failli à ses missions. Les responsables locaux des dispositifs doivent porter des réflexions avec les laboratoires des universités afin de construire localement une cartographie de métiers propres à la wilaya. Le dégel fut annoncé et ré-annoncé en 2018 puis en 2019 mais il a plutôt surgelé. Le nouveau ministère des Start up et de la micro entreprise devra se pencher très sérieusement sur la situation du gel de certaines activités même sur la situation des transports car il n’y a pas que le transport en commun. Start up et micros entreprises, ce sont des termes que l’on aperçoit qu’à Alger à travers des évènements centralisés. Ailleurs, elles n’apparaissent pas. En dehors de la capitale, il n’y a aucune visibilité même pas dans les programmes des maisons de l’entreprenariat des universités qui n’entreprennent pas grande chose pour les jeunes diplômés. Cette Algérie, celle que l’on veut nouvelle, doit revoir la fiche de l’emploi. Il n’y a aucune priorité aussi prioritaire que celle d’impulser la création du travail.