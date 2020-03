Point de Vue : «Décréter» la mobilisation générale!!

Face aux défis qui se dressent devant la nation algérienne, ces jours-ci, il n’y a pas une alternative que de «décréter» une mobilisation générale des forces vives de la nation. Dire autrement: C’est mettre fin aux dissensions sans lendemain, aux oppositions allant contre le bon sens. Au sujet de l’opposition ou ce qu’elle se prenne pour telle, ce qui se constate, justement, sur le terrain, c’est tout simplement de la casse. Une façon de mettre les bâtons dans les roues, contre ceux qui essayent d’apporter quelque chose de bien pour le pays. Ce n’est guère de l’opposition constructive mais, c’est tout bonnement, de l’harcèlement psychologique. L’opposition politique devient morbide dès lors qu’elle devient un but en soi. Cela ne voudrait, nullement, dire que nous sommes corps et âme avec le régime actuel en place. Nous avons notre opposition à quelques unes des pratiques, que nous considérons comme, pas tout à fait, positives pour le bien du pays… Cependant, cela ne doit pas justifier des emportements déchaînés contre le gouvernement actuel. Nous sommes toutefois profondément conscients, que suite au fardeau insupportable et compliqué légué par le régime déchu, la mission de l’actuel gouvernement n’est absolument pas une chose aisée. L’opposition «extrémiste» tente de faire des pressions sur le gouvernement actuel, en vue de le pousser à commettre des erreurs et prendre des décisions irréfléchies. Cette dernière aurait pu, si elle était vraiment sincère, dans ses démarches d’exiger un dialogue avec le régime actuel, afin de s’expliquer et remettre les pendules à l’heure. Même la prétendue thèse selon laquelle, l’opposition extrémiste serait en connivence avec des puissances étrangères, notamment l’ancienne puissance coloniale, se confirme de plus en plus, avec les jours qui passent. Cette dernière commençait, déjà, dès les débuts de l’insurrection pacifique du hirak, à pressentir que ses intérêts vitaux en Algérie pourraient être compromis avec le régime qui est censé succéder, au régime déchu, qu’elle soutenait, inconditionnellement. Cependant, «décréter» une mobilisation générale des forces vives du pays ne concerne pas uniquement le régime en place, concrétisé dans l’exécutif gouvernemental et ses structures décentralisées, mais l’opposition, et sans en perdre son caractère d’opposition, devrait avoir une place respectable dans cette grande et longue marche, vers la conquête du bien-être du peuple et la stabilité du pays …S’opposer, au fait, ce n’est pas sentimentalement haïr, ce n’est pas non plus, refuser en bloc, tout ce qui vient du gouvernement. Parce qu’à leur avis, il est illégal». Cela fait partie de la culture de l’Etat qui nous fait, malheureusement, défaut.