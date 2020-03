Pôle & Mic : La crise est là !

Le prix du pétrole est en chute libre. Personne ne s’attendait à une telle dégringolade du baril. La chute des prix des hydrocarbures va faire exploser le déficit budgétaire algérien, déjà prévu à 6% du PIB en 2020. Le pays sera secoué par une grave crise financière si les prix ne remontent pas. Le projet de budget 2020 table sur un cours moyen de 50 dollars le baril et un déficit de 7% du PIB, déjà très substantiel. Très difficile pour le gouvernement de maintenir un certain équilibre budgétaire. Le conseil des ministres n’a pas abordé ce point. Le gouvernement plaide pour une «union» afin de faire face à cette crise. Le gouvernement n’a pas vu venir cette chute, bien que le coronavirus soit le premier responsable avant que l’Arabie Saoudite ne décide de «punir» la Russie qui a refusé la réduction de son quota. L’Algérie devra agir vite en mettant sur place un plan d’austérité et une rationalisation de son budget. Politiquement, il faut résoudre la crise «politique» par une solution politique avant de s’attaquer à la crise. Le pouvoir n’aura pas que le Hirak à «gérer», mais un front social qui finira par protester. Avec cette crise financière, il faut s’attendre à des mouvements de protestation sociale. Des projets seront à l’arrêt et donc le problème de l’emploi et du chômage ressurgiront. La rue risque de s’enflammer si la crise continuait à persister. Djerad a appelé à la mobilisation de toutes les parties pour sortir de la «crise multidimensionnelle» que connaît le pays, à travers une participation «plus active» du mouvement populaire, principalement, dans la lourde tâche de construction de l’Etat rénové. Un dialogue serein devra être entamé après un apaisement. La crise oblige les politiques à résoudre les problèmes politiques.