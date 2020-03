Commune d’Oran : Les élus sans salaires depuis deux mois

Les revenus des élus locaux font souvent l’objet de réserves. Alors que les élus nationaux et les ministres sont très bien rémunérés, les élus locaux sont moins favorisés, ce qui conduit au cumul des mandats. A Oran, à l’instar d’autres wilayas, la question relative aux salaires des élus municipaux est en train, ces derniers temps, d’ouvrir une certaine brèche quant aux capacités de la commune d’honorer les dus de ses élus en cette période d’incertitude budgétaire locale. Il semble même que la situation s’exaspère de plus en plus chez les élus communaux “sans salaires depuis deux mois”, selon des sources proches du dossier. Au moment où l’Etat met les bouchées doubles malgré la conjoncture économique, pour permettre aux élus et aux maires des communes d’oeuvrer dans la sérénité et la quiétude en mettant les conditions pour régler les préoccupations quotidiennes des citoyens et se mettre à l’abri de la corruption, les élus de la commune d’Oran s’indignent sur leurs salaires non versés depuis janvier 2020 alors que beaucoup de tohu-bohu couraient à propos de leur situation selon laquelle ces derniers ont été de tout temps “gâtés”. L’information, à propos des salaires impayés des élus communaux joliment gardée au “top secret”, a fini par s’éclater en public tellement la grogne des élus concernés est allée crescendo depuis déjà quelques jours.” Nous sommes sans salaires depuis deux mois et on nous demande de faire notre travail et de sortir en commission sur le terrain pour évaluer les décisions et le suivi des projets en cours qui sont en lien étroit avec l’amélioration du cadre de vie du citoyen”, a déploré une femme cadre et membre d’une commission communale. Lors de l’adoption du budget primitif 2020 par la commune, il avait été clairement mentionné que les salaires des travailleurs communaux étaient “garantis” pour une durée de 12 mois. Qu’en est-il des salaires des élus de cette commune?