Point de Vue : Saluons et continuons!!

La revue El Djeiche, organe de presse de l’ANP vient de consacrer un numéro sur « la fin d’une ère caractérisée, essentiellement, par des pratiques négatives. Et, l’entrée de plein pied dans une nouvelle ère définie par le sérieux et l’abnégation…La patrie a été sauvée de justesse, grâce, de toute évidence, à une action coordonnée, suite à un rendez- vous historique, entre un peuple qui s’est insurgé, pacifiquement, cherchant coûte que coûte une nouvelle image de sa patrie et son armée garante de la stabilité nationale. Effectivement, l’action de l’armée n’aurait jamais pu aboutir, sans le consentement du peuple et vice versa. Le hirak a triomphé parce que l’armée avait donné son écho favorable. Elle était là pour l’accompagner et le soutenir. L’armée aurait pu sacrifier le peuple à la faveur du régime. Ce qui allait créer une Syrie ou un Yémen bis, entre autres. Dans ces deux pays – par exemple- l’armée avait préféré se ranger du côté du régime, contre la soif des peuples pour le changement. En revanche, et sans trop penser l’ANP s’est rangé de facto et de jure aux côtés de son peuple … Le peuple voulait tout simplement mettre fin aux pratiques négatives et du coup extirper les réseaux maffieux, ayant rongé le pays et failli ébranler les fondements de l’Etat algérien. Cette honorable position avait, rappelle-t-on, suscité l’admiration du peuple algérien et de tous les peuples du monde. Depuis, l’ANP accompagne le peuple dans sa grande marche vers le grand changement souhaité, et ce, grâce à son rôle de garant de la stabilité sociale …

Les forces négatives ayant noyauté les rangs du hirak dans le but de le détourner vers une destination, sûrement, fatale, ont tout fait, en vue de dénigrer cette position constructive de l’ANP. L’armée algérienne n’avait, absolument, pas la moindre intention, de vouloir s’accaparer, injustement, du pouvoir et instaurer par la même occasion, un régime militaire, pourtant juridiquement, justifiée au cas où un dérapage dangereux se produirait.

Ce sont les mêmes gueules, stigmatisant un « Etat militaire » ces jours-ci qui, en 1992 avaient appelé l’ANP à intervenir. Et, le régime algérien continuait à cette époque, à être géré officiellement par des civils devant les caméras et par un groupuscule de généraux derrière les rideaux –ces généraux, rappelle–t-on, au passé révolutionnaire controversé et aux relations suspicieuses avec l’ancienne puissance coloniale…

Actuellement, l’ANP n’a pas bougé d’un iota par rapport à ses prérogatives et missions clairement définies dans les dispositions de la Constitution.. Il y a un président civil légalement élu et un gouvernement désigné par lui, qui gère les affaires du pays…L’armée n’a pas le moindre droit de regard dans l’action du gouvernement, sauf s’il y a une question relevant de la défense nationale ou de la sécurité du pays. C’est trop tôt pour faire un bilan ou faire une appréciation juste, sur les changements, patientez…Svp