Pôle & Mic : Délice, délire de l’idéalisation du Hirak

Mettre en exergue la tentative de penser l’impensé du Hirak, permettra d’analyser à notre sens la structure mentale liée à la socialisation de la révolte. L’acceptation courante de l’indignation sera conçue comme garantie de la dynamique conflictuelle ; son apport aura pour rôle de visibilité, l’altérité comme catégorie structurante du social. La mise en place de la dimension intersubjective sera capable de mettre en valeur l’émergence du sujet, tout en le faisant sortir de ce milieu contraint. De ce fait, l’enjeu central de la socialisation vers l’autonomie servira de socle pour déboulonner la socialité anomique qui vise l’atomisation du corps social. De ce fait, le mouvement d’optique de la physiologie du Hirak ne devra pas uniquement assurer l’image artificielle pour montrer de façon éphémère des édifices harmonieux d’altérité qui n’ont jamais été construits sur des bases solides. Le surgissement du Hirak dans l’évènement de l’éclosion d’une fleur devra chercher cette naissance dans une conflictualité agissante que cherche à théoriser bon nombre de sociologues. En admettant qu’un véritable évènement aussi bien sociale que politique et qui aura pour tâche d’inaugurer une nouvelle ère, celui-ci ne devra pas s’épuiser dans la ponctualité de son apparaître le vendredi ou le mardi, car cet aspect peut nous laisser pantois devant le caractère bipolaire que recèle ce dernier : lassitude émotionnelle et régression de l’agir par le biais du repli sur soi. Compte tenu de la singularité du Hirak qui tend à harmoniser les chemins d’une contestation audible, le mouvement à notre sens devra travailler de nouvelles potentialités en se libérant de cette fétichisation irrationnelle qui le morfond dans l’acte de l’idéalisation. Dans ce sens les questionnements et les réflexions devront impulser le Hirak dans l’idylle sublime de la désidéalisation. Il demeure entendu que la présentation de cette nouvelle désidéalisation permettra au Hirak de penser sa structure dans l’aliénation signifiante qui le débarrasserait des entorses de l’aliénation sociale qui ne cesse d’aseptiser la réalité sociale. L’appropriation de l’aliénation symbolique qui s’édifie sur le déverrouillage de l’inconscient, permettra de sortir de la somnolence psychique, des questionnements afin de surmonter la détresse infantile des processus d’identification qui sédimentent à long terme une mascarade hystérique. En effet, à notre sens, pour dépasser cet affect qui crée des passions tristes, au sens de Spinoza, devra impliquer la dissolution des interprétations indigentes qui a tendance à voir dans les élaborations théoriques, quelque chose de pédant visant à épater la galerie ; on pourra dire que pour insuffler la dynamique du renouveau, nous devrions interroger les problématiques en dialectisant l’analyse, dans ce sens, le concept est nourricier de la réflexion.