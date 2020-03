La prévention et la gestion du phénomène du « Coronavirus » par les associations à Oran en charge de l’environnement, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, n’est pas absoute de « dérèglements » car encore non visible sur le terrain ont constaté des citoyens au moment ou dans les institutions sanitaires, c’est le branle bas de combat du fait du dispositif de surveillance et de contrôle mis en place depuis voilà plusieurs semaines.

Le rôle des associations locales auxquelles pourtant est dévolu les missions de sensibilisation dans les quartiers et les cités sur les mesures élémentaires à mettre en œuvre, visant à informer les citoyens sur la maladie a encore une marge de manœuvre « faible » par rapport à ses potentialités, constatent des spécialistes.

Ni journée d’études, ni sortie ou campagne de sensibilisation, le mouvement associatif se contente de contempler en spectacle ce qui se fait dans les hôpitaux comme mesures sanitaires prises sans pour autant chercher à s’impliquer, s’informer davantage encore moins organiser des rencontres.

Si on prend à témoin les dernières recommandations de l’OMS qui insiste beaucoup sur la vigilance et la prévention, chez le milieu associatif, on peine à prendre au sérieux la menace du Coronavirus alors que « qu’il s’agit d’un espace idoine « pour parler ensemble, communiquer, rassurer et évaluer la situation en présence des médecins » dans le cadre d’une « participation rapprochée » avec le milieu médical de la santé sur les enjeux de l’épidémie, souligne lundi un jeune médecin.

Autre anomalie, est l’absence jusqu’ici du rôle clé des parents d’élèves maillon essentiel de cette prise de conscience collective contre la maladie, ajoute notre source.

« La prévention doit commencer dans la société avec les consignes données par les parents aux élèves alors qu’on tente toujours de rejeter la responsabilité de la prévention aux établissements scolaires, comment voulez-vous atteindre ce niveau de prise de conscience et de maturité collective sociale si des parents seraient amenés à se mettre à l’écart de tout ce qui se passe ailleurs, s’interrogent-on ainsi.