Point de Vue : Corona monte, pétrole chute

parmi les effets positifs pour les uns et positifs pour les autres, de la pandémie du Coronavirus, l’on constate que le prix du baril qui vient de faire une chute libre et fracassante pour

les pays exportateurs… De 70 dollars le baril, il y a une dizaine de jours, le prix de l’or noir était aujourd’hui à un peu plus de 49 dollars. La cause selon les spécialistes en la matière, c’est bien la

baisse considérable de consommation de la Chine, premier pays concerné par la pandémie. Selon ces mêmes spécialistes, la population chinoise ne se déplace plus, avec la même intensité qu’il y a un

mois. Tout le monde, parait–il, est cloué dans la ville ou dans le village où il réside, en attendant des jours meilleurs. Donc, pour les pays consommateurs, c’est la « nuit du destin » qui y vient de tomber.

Un contrat d’un an avec 49 dollars, il n’y a pas meilleur pour sauver les finances de ces pays qui dépendent presque, totalement, de l’importation de leur produits énergétiques. En revanche, pour un

pays comme l’Algérie, notre pays, dont l’économie est, abondamment, tributaire du prix du baril, il va, certainement, connaître une sérieuse période de vaches maigres. Et si l’on ne va pas réussir les recherches

pour trouver un vaccin à ce virus mortel, d’ici un an, ça serait, sans nul doute, une vraie catastrophe pour notre économie …Ce simulacre d’économie qui dépend de deux facteurs : d’abord,

le prix du pétrole et bien sûr du gaz. Ensuite et en second lieu, il y a le mensonge. Pourquoi mensonge ? Ne serait-je, peut-être pas en train de dénigrer injustement ce système économique ?? Non, Pas

du tout ! Il y a une année lumière entre ce qu’on présente aux citoyens et au monde entier, comme vérités, données, chiffres et la réalité des choses sur le tas. Vous vous rappelez, j’espère, de cette

grande panique qui s’est déclenchée sans préavis, en 2014, quand le prix du baril avait chuté brusquement.

Vous vous rappelez, également, les remous, ayant suivi cette panique. C’était l’occasion de découvrir que l’argent fou empilé pendant toute la grande période des vaches grasses, c’est-à-dire,

la décennie allant de 2004 à 2014, a été absorbé par les grands vampires du système.. Nous avons découvert pour la énième fois que nos vies dépendaient dangereusement de ce prix … Le prix du

baril ! Des spécialistes de l’économie prétendaient que l’Algérie aurait fait une rente globale, pendant cette période, frôlant le mille milliard de dollars…

Si vous êtes cardiaque ou diabétique…. je ne vous conseille pas, du tout, de convertir cette super somme en argent algérien …Vous voyez pourquoi, quand le prix du baril du pétrole chute, c’est tout ce

superbe et grand pays qui chute avec… Hélas !!