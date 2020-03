Pôle & Mic Mars, le mois de la Constitution!

C’est durant ce mois de mars que la copie de la «nouvelle» Constitution sera divulguée. Cette copie sera un vrai test de la volonté politique du pouvoir quant au renouveau et

à l’esprit du changement. Cette copie sera, selon Tebboune, discutée et s’il le fallait, des «rectificatifs» seraient apportés avant un référendum. Rien n’a été divulgué sur la manière du déroulement des

consultations et de la discussion. Ce qui est certain, cette copie sera débattue à l’APN et au Sénat, mais il ne faut rien attendre de ces deux Chambres qui ont, toujours validé ce qui vient du pouvoir sans

jamais écouter le peuple ou la rue. La rue veut un changement radical et ne veut pas d’une réforme du système. Le Hirak s’est exprimé sur la rupture avec le système qui n’a engendré que misère politique

et culturelle avec en prime une démocratisation de la corruption. Le Hirak qui s’impose comme unique force mobilisatrice, s’est réappropriée la rue et ne veut qu’un Etat de droit avec la séparation des

trois pouvoirs. L’Etat de droit est devenu irréversible.

Le Hirak, ce mouvement populaire qui n’a pas baissé les bras depuis plus d’une année, veut une justice Libre et Indépendante. Tebboune ne semble pas être contre, mais il serait favorable à un

régime semi-présidentiel avec une limitation du pouvoir du président. Le Hirak attend cette copie pour «juger» les intentions du pouvoir. Le Hirak ne veut pas dialoguer sans un vrai apaisement. Tebboune

aurait trouvé la parade en dialoguant avec les Benbitour, Rahabi et autres personnalités proches du Hirak. Le pouvoir sait que la copie de la Constitution pourrait renforcer le Hirak en cas où

les révisions de plusieurs lois ne seraient pas dans la vision de la rupture. Dans ce cas, le Hirak pourrait appeler au boycott. Un boycott qui sera très suivi, car ce référendum a plus d’importance que

les présidentielles. Le pouvoir aurait certainement prévu ce cas en affirmant à l’avance que des rectificatifs pourraient être envisagés et de remodifier la copie. Mais comment sera organiser le débat? C’est

la question qui hante les esprits des spécialistes puisque le Hirak n’a pas de leader!

Avec l’apparition et la propagation du Coronavirus (Covid19) à travers le monde, Oran, métropole méditerranéenne et

deuxième importante ville du pays, a élevé le niveau d’alerte et pris toutes les dispositions au niveau des points d’entrées aériens et maritimes navals, ainsi que dans les établissements

de santé. Au port d’Oran, le degré de vigilance est palpable en ce mercredi 4 mars. Au quai, avant même l’accostage du car-ferry « El Djazair 2 », en provenance de Marseille,

une équipe médicale était déjà prête à intervenir. Dotée d’une caméra thermique et de thermomètres laser, l’équipe attendait la sortie des premières voitures. « Tous les passagers

passent devant la caméra thermique », a indiqué le responsable du contrôle au niveau du port, le capitaine Baadoud Rachid. Il a ajouté que chaque bateau compte un médecin

qui se charge du contrôle à bord. Le médecin de bord, Bouchebaba Djamel, a veillé au contrôle des passagers depuis leur embarquement à Marseille. « Les voyageurs qui viennent

des régions où la transmission du virus est active séjournent dans une zone de quarantaine », a-t-il expliqué.

Sur ce voyage Marseille-Oran, qui a duré près de 20 heures, deux ressortissants italiens ont voyagé en quarantaine, a-t-on indiqué, ajoutant que la zone de quarantaine peut accueillir

jusqu’à 100 personnes. La même rigueur et les mêmes consignes sont appliquées aux navires commerciaux, avec quelques mesures supplémentaires. « Avec un accostage

d’une moyenne de 11 navires par jour, le port d’Oran accueille des navires venant des différents coins de la planète », a précisé Madouni Hakim, directeur de la sécurité

du port d’Oran. Chaque navire doit fournir des documents retraçant le parcours de chaque membre de son équipage ainsi que la liste des 10 derniers ports où il est accosté, a-t-il

expliqué. Par ailleurs, les quelque 7.000 employés du port, toutes catégories confondues, ont été sensibilisés sur les mesures de prévention à respecter comme ils ont été équipés

de masques et de gants pour prévenir la contamination. Pour cette traversée Marseille-Oran, aucun cas suspect n’a été enregistré, a-t-on assuré. Les deux ressortissants italiens

ont été signalés à la Direction locale de la santé et de la population, chargée de répertorier toutes les personnes à risque, aussi faible soitil.

A l’aéroport international d’Oran « Ahmed Ben Bella », un dispositif similaire a été mis en place, avec des caméras thermiques, des thermomètres laser, et des équipes médicales.

« Avec plus de 30 vols en provenance de France et d’Espagne principalement, l’aéroport d’Oran a levé le niveau de vigilance, notamment, avec l’apparition en France des cas

Covid19″, a indiqué le directeur de l’établissement, Nadjib Allah Benchenane.

Plusieurs cas suspects ont été détectés par les caméras thermiques de l’aéroport, sans qu’aucun n’ait été confirmé, a expliqué le chargé de communication de la DSP, le Dr. Youcef

Boukhari. « Les cas suspectés jusque là se sont avérés être des cas de grippe saisonnière aigüe ou de pneumonie », at-il assuré. — Les établissements de santé

sur le qui-vive — Jusqu’à ce jour, aucun cas n’a été enregistré à Oran. Toutefois, les dispositifs de prévention, ont permis de définir le parcours d’un cas suspect,

avec toutes les étapes à suivre : l’évacuation, le diagnostic, les analyses, le séjour à l’hôpital et autres, explique le Dr Boukhari. « Tous les établissements sanitaires

de la wilaya d’Oran ont, par ailleurs, été équipés en masques normaux et spéciaux, en gants et en blouses isolantes », a affirmé le même responsable, ajoutant que la DSP dispose

d’un stock de plus 112.000 masques ordinaires, de 30.000 bavettes SSP2 (spéciales corona et Ebola), et de 30.000 lunettes de protection et de blouses isolantes.

Un numéro vert a été attribué à la DSP, le 115, outre la ligne 041.38.29.90 qui permet aux citoyens d’obtenir des informations ou demander des orientations

concernant le corona virus. « Le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran dispose, quant à lui, d’une équipe compétente, formée pour prendre en charge ce genre d’épidémies », a rassuré

la responsable de cette structure, le Pr. Nadjet Mouffok, ajoutant que les moyens ont été mis en place pour faire face à la situation.