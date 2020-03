Un promoteur immobilier défaillant fait souffrir ses souscripteurs à Mostaganem : Le beurre et l’argent du beurre

Certains promoteurs immobiliers privés ayant bénéficié d’assiettes foncières afin d’accompagner les pouvoirs publics dans la construction de logements et soulager les citoyens demandeurs d’habitat, ont failli à leur mission.

Ils ont bafoué les règles du commerce, celles des contrats de vente et surtout celles du non respect des délais. Ces sociétés qui ont bluffé les citoyens sur les projets d’acquisition d’un logement promotionnel ne se cachent guère de la tromperie.

Un cas à Kharrouba qui illustre bien cette filouterie, c’est celui du projet des 399 logements à Kharrouba qui a démarré en 2006 et qui n’est pas encore livré. Toutes ses familles qui ont mis leur argent entre les main d’un promoteur dans le but de stabiliser une vie familiale sous un toit, se retrouvent frusquées et même truandées. Quinze ans d’attente, c’est trop long et une vie qui perd quinze année est très certainement très tourmentée. Cette société de promotion immobilière si elle ne livre pas les logements aux souscripteurs quinze années, c’est qu’il y a un problème.

Devant une situation pareille, les pouvoirs publics doivent aussi s’inquiéter et tenter de porter secours à ces citoyens consternés. Le problème est qu’à Mostaganem ces cas de promoteurs qui promeuvent le malheur des gens, se sont multipliés et demeurent impunis. La thèse du beurre et l’argent du beurre devra cesser dans la nouvelle

République.