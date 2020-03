Les Algériens s’interrogent au sujet du Coronavirus : Les pouvoirs publics en alerte

Depuis la réactivation début janvier par les autorités nationales sanitaires du dispositif de surveillance et de contrôle pour parer à tout risque de propagation du Coronavirus, et les assurances du Ministère de la santé, beaucoup de questions sont restées en suspens sur les lèvres des algériens.” Comment freiner la maladie ?” “Existe-t-il un traitement et un médicament disponible dans les pharmacies en cas de contamination?”. Déclenché en janvier en Chine, le virus mortel s’est vite propagé dans plus de 60 Etats. Après l’Asie et l’Arabie saoudite au moyen Orient puis l’Afrique où il vient de se faire remarquer en Algérie (huit cas), l’interprétation du Virus semble céder place à un vrai “cauchemar” chez des algériens donnant ainsi libre cours à leurs ressentiments les plus enfouis en leurs tréfonds. Les pouvoirs publics se sont mis en état d’alerte en préconisant un dispositif spécifique pour l’affronter. En revanche, ces derniers appellent à ne point se laisser prendre par le fatalisme au risque de se voir surprendre par une panique. « Pourvu que le coronavirus se tienne loin de nous ! ». « Il ne nous manquerait plus que ce virus, nous sommes déjà préoccupés par une pluviométrie avare ! », « Et si cette pathologie s’ajoutait à tous nos problèmes, réussirons-nous à lui faire face ? ». Autant d’interrogations tâtées dans l’esprit des citoyens depuis la mise en branle de la maladie.

Autant dire que ces ressentiments reflètent l’état d’esprit pour le moins inhabituel décelé chez les algériens même s’il est différemment exprimé, selon que l’on soit plus ou moins serein ou pris de panique. Pour ceux qui sont dans les espaces publics et les lieux de travail, la menace semble réelle tant les commentaires sont différents de ceux tenus par les ménages qui se contentent de petites analyses croyant peut-être qu’ils sont à l’abris. Il s’ensuit alors que la vie en proximité ou en voisinage rapproché est souvent la grande question chez les citoyens. “Alors que l’important c’est arriver à bien gérer son train de vie (propreté, bon sommeil, se tenir à l’écart des espaces à fréquentation accrue etc) face à cet état de doute ” commente un intellectuel. Malika, employée de bureau, se dit « abasourdie par le sentiment d’inconscience » qu’elle perçoit dans son entourage, au moment où, souligne-t-elle, « la menace est bien réelle, même si elle semble éloignée ». Elle appelle pour « davantage de propreté » de l’environnement, considérant qu’il s’agit de « la meilleure manière de se prémunir contre ce fléau ». Ahmed, lui emboîte le pas. « Le respect des règles d’hygiène doit être de mise en tout temps et qu’il ne faut pas attendre ce type d’événements pour le faire » conseille-t-il. »Tant que je n’ai pas eu vent de cas dans mon entourage, je ne m’affole pas outre mesure. Je préfère pour l’heure me dire que c’est heureusement bien loin de nous ! « , Renchérit Rachid, commerçant de son état. Cette sérénité est affichée par plusieurs citoyens et citoyennes qui, quant à elles, ne s’en frottent pas pour autant les sourcils remettant la maladie au “Mektoub”. « S’il est écrit que le virus nous atteigne et que l’on en meurt, on ne pourra y échapper, de toutes les façons ! », font-ils observer. A propos de la prévention, les avis sont plutôt mitigés. Certains disent « méconnaître même les symptômes ». »Yakhi (espèce de) coronavirus ! », lâche taquin un jeune homme, adossé à un mur du quartier populaire de Bab-El-Oued, à l’adresse d’un ami, provoquant les rires de l’assistance. A la question de comprendre pourquoi l’avoir hélé de la sorte, il rétorque en ces termes : « Il a pris, il y a quelques jours, un traitement antigrippal face auquel il s’est montré résistant. C’est juste une manière pour moi de le provoquer ! ». Mais c’est sur les réseaux sociaux, que les internautes férus d’humour corrosif, se défoulent par des réflexions aussi ingénieuses qu’hilarantes autour de ce virus, jusqu’à en faire « la star virtuelle » du moment. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité dans la propagation de la panique autour du Coronavirus. Alors qu’en chine, on est en train d’en finir avec les derniers cas atteints, ailleurs, c’est la grande alerte. A voir les chinois de la ville Wuhan enfermés chez eux et les rares autres portant des masques de protection dans la rue et les lieux de travail sans pour autant crier à la panique, reflète sur la qualité de la gestion du risque du Coronavirus dans ce pays asiatique de plus de 1,4 milliard d’habitants. Toutes les associations drôlesses sont alors imaginées pour « accuser » le coronavirus d’être à l’origine des maux sociaux auxquels font face les Algériens. Ce virus selon certains ne doit pas être prétexte à moquerie, insulte ou toute forme de stigmatisation. Ils citent deux vidéos, largement visionnées sur les réseaux sociaux et qui n’ont pas manqué de heurter la sensibilité de nombreux internautes lesquels ont dénoncé « une grave atteinte à la dignité humaine ». Au pavillon des urgences de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) El Hadi Flici d’El Kettar, un surveillant médical, Salim Ziane confie : « L’écrasante majorité des consultations reçues ces derniers jours pour d’ordinaires grippes saisonnières sont, en réalité, motivées par la hantise de contracter le coronavirus ! ». De son côté, une mère de famille, la cinquantaine, en attente d’être auscultée par l’un des médecins de permanence lâche : « Je souffre depuis deux jours d’un état fiévreux avec nez coulant et courbatures incommodantes. Je sais qu’il ne s’agit que d’une simple grippe mais avec tout ce que l’on entend sur ce nouveau virus, il ne serait pas mal venu d’en être totalement rassurée après avoir vu le médecin ». Pour elle et ceux qui s’y déplacent, l’EHS d’El-Kattar représente l’établissement de santé de référence s’agissant de la prise en charge des maladies infectieuses et a acquis, depuis de longues années, une solide réputation en la matière. Une vieille dame accompagnée de sa belle fille y attend également son tour. Ce n’est pas la phobie du Covid-19 qui l’y a amenée, mais elle n’en a pas moins entendu « fréquemment » parler depuis quelques jours. Ni elle ni son accompagnatrice n’arrivent à en retenir l’appellation exacte. « Pourvu que le bon Dieu nous en préserve », lâche-t-elle, déplorant les vies humaines fauchées jusque-là par « sa faute ». Au bout de quelques minutes, une altercation se fait entendre entre le surveillant médical et un citoyen ayant accompagné un ressortissant étranger en vue de se faire vacciner contre le tétanos. A la demande du praticien de faire ausculter ce dernier en aparté, dans la salle expressément dédiée au coronavirus, le bonhomme a réagi en s’emportant, vociférant des réflexions à même d’irriter son vis-à-vis. « Figurez-vous qu’il s’imaginait que parce qu’il s’agit d’un ressortissant étranger, ce dernier devait bénéficier d’un traitement de faveur. Or, c’est précisément pour cela que l’on a préféré le faire passer par un examen particulier pour nous assurer qu’il n’est pas porteur du virus. Il était en voyage en bateau lorsqu’il a eu une blessure au pied causée par un clou, d’où sa venue dans notre service! « , éclaire M. Ziane, sur l’origine de la brouille. En somme, une scène comme tant d’autres vécues dans ce service et qui n’auraient pas eu lieu en « temps normal », soutient-il, avant d’assurer que depuis quelques semaines, le service est en état d’alerte: « D’ordinaire et même le week-end, je ne sors pas d’ici avant une heure avancée de la soirée pour reprendre tôt le lendemain. J’ai les nerfs épuisés », se plaint-il. Depuis le retour, début février, des étudiants algériens de Chine, l’EHS d’El-Kettar se trouve en « état d’alerte permanente » pour faire face aux éventuelles contaminations, avance son Directeur-adjoint Toufik Kadem. Une « salle de soins coronavirus » y a été aménagée pour les auscultations et autres prélèvements naso-pharengés sur « toute personne ayant été au contact, de loin ou de près, avec le ressortissant italien ayant été diagnostiqué porteur de virus ».