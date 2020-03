Point de Vue : Coronavirus: La cyber-psychose

Selon les dernières informations fournies par les autorités officielles de la santé publique, il y a en tout 08 cas de porteurs du coronavirus …Rien n’est, jusqu’à l’heure, ahurissant, du moment que l’Algérie est un pays parmi les dizaines de pays du monde. Elle n’est donc, nullement, à l’abri de la contagion… D’autres pays où les moyens de prévention sont plus disponibles et du coup, plus développés, n’ont pas été épargnés par cette pandémie. C’est un malheur que toute l’humanité devrait partager. Une occasion pour mettre à l’épreuve le vrai visage de l’humanisme des citoyens de la planète. Cette pandémie aura certainement des conséquences désastreuses sur l’économie mondiale, sur les échanges entre les humains, puisque les mouvements des personnes, des capitaux, notamment des affaires, vont connaître une très forte régression. Nous avons vécu au cours des années précédentes, les grippes aviaire, porcine, le Sras etc.….Mais, cette fois-ci, parait-il, c’est du sérieux et cela ne m’étonnerait pas que la panique ne soit pas à la hauteur du danger… ça ne m’étonnerait pas, également, que le gouvernement chinois, en connivence, avec l’OMS ne soit pas en train de se moquer de nous. Surtout que le régime de Pékin avait, des le premier jour de la catastrophe, ordonné un black-out total sur l’infiltration des informations traitant de cette situation. La réalité des choses sur le terrain et le développement vertigineux de la pandémie, à travers les quatre coins du globe et dans un temps vraiment record, donnerait bien raison à mes craintes. Pour ce qui est du vaccin, l’on est toujours au stade de la recherche. Tous les labos spécialisés du monde entier, sont à pied d’œuvre. Jusqu’à l’heure actuelle, aucun pas vers la découverte d’un vaccin pouvant stopper ce croque-mitaine, n’a été annoncé. Selon les estimations de l’OMS qui avait fait cette annonce, il y a, environ, un mois de ça, prétendant que le temps supposé pour fabriquer un antidote du coronavirus, serait entre 06 mois et un an. Si en un mois l’humanité avait enregistré 03 milles décès de par le monde,- chiffres officiels- à combien, donc, serait-on dans 06 mois ou un an? Il y a de quoi que les internautes et les as des réseaux sociaux fassent de la surenchère sans limites sur les chiffres officiels. L’on a l’impression que les autorités sont en train de cacher la vérité aux gens. C’est vrai que la manipulation des chiffres vers le bas, servirait peut-être à éviter que les gens sombrent dans la psychose. Nous préférons lutter contre cette pandémie, tout en ayant le moral un peu relevé. Ça serait, mieux que battre moralement, en retraite.