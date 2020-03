Pôle & Mic : Colère universitaire !

Le ministre de l’enseignement supérieur a irrité les enseignants en indiquant que leur niveau est nul avant de préciser dans une mise au point que ses propos auraient été « déformés » alors qu’il aurait voulu parler de leur formation pédagogique. Le syndicat du CNES, qui a appelé les enseignants à voter lors des présidentielles, veut aller vers une grève pour dénoncer les propos du ministre. Pourquoi une grève ? Dans un communiqué du CNES, le syndicat a indiqué : «Après les déclarations irresponsables du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans lesquelles il a qualifié le niveau des enseignants universitaires de zéro, nous appelons à la tenue d’une réunion extraordinaire du conseil national qui aura lieu, lundi prochain, et à un rassemblement de protestation devant le siège de la tutelle». Le syndicat a ajouté qu’«aucun responsable au niveau national ou même international n’avait infligé une telle humiliation à l’élite de la nation». Une grève juste pour dénoncer les propos du ministre serait aberrante et «stupide» puisqu’un simple débrayage de deux heures serait suffisant. Une grève pour demander le départ du ministère est «impensable» puisque le CNES est dans le giron du sérail. Le CNES sait qu’il ne pourrait jamais aller vers une telle grève, car Tebboune ne pense pas à un remaniement partiel de son gouvernement. Une grève pour « pousser » le ministre à démissionner ne serait pas à l’ordre du jour d’autant que des enseignants ne suivront pas le CNES. Le CNES ne semble pas être capable de mobiliser la communauté universitaire. En optant, indirectement, pour un rassemblement devant la tutelle, cela veut dire que la protestation ne se limitera pas à Alger alors qu’aucune indication n’a été donnée pour les autres universités du pays. Au fait, cette réplique sera un test pour le CNES quant à sa force de mobilisation face à ses adversaires. Mais attention, cette protestation confirme la colère au sein de la famille universitaire.