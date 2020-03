Le ministre de l’Industrie l’a qualifié d’«improvisation arbitraire» : La règle «51/49» sera-t-elle réellement abrogée?

L’«épouvantail» 51/ 49 régis sant l’investissement étranger en Algérie sera-t-il retiré du code de l’investissement? On estime, en effet, que cette disposition instituée par la loi des finances 2009 ne devrait plus, désormais, s’appliquer aux banques et aux entreprises algériennes qui veulent s’allier avec un partenaire étranger. Contexte économique oblige, cette disposition dont beaucoup de partis politiques et même le Forum des chefs d’entreprises en avaient, dans un passé récent, exigé l’abrogation et estimé qu’elle était en parfaite inadéquation avec la nécessité économique actuelle. Dans une conjoncture où l’économie nationale est en pleine reconstruction, il est apparu judicieux aux yeux des économistes d’affranchir l’investissement direct étranger de cette disposition désavantageuse. Des investisseurs étrangers établis en Algérie estiment, que pour l’instant, “la loi 51/ 49 n’est pas leur préoccupation“ mais n’écartent pas l’idée que celle-ci soit “à l’avenir un écueil dès que le sujet sera pris à bras le corps”. Des experts, eux, qui considèrent qu’en dépit du fait que le marché algérien est très riche en projets et contrats de marché dans des secteurs stratégiques, mettent en avant les effets dévastateurs et négatifs de cette règle du point de vue accueil et pénétration des investissements étrangers en Algérie sont potentiellement importants. Instituée par la loi des finances complémentaire 2009 dans son alinéa 2 de l’article 4bis, cette règle fixe la participation d’un partenaire étranger dans une société de droit algérien à 49%. Une disposition, selon certains investisseurs, qui réduit le champ de manoeuvre de l’investissement étranger du point de vue compétitivité en ce sens qu’elle ne sert pas le développement actuel du pays. S’achemine-t-on vers une dérogation spéciale de la règle 51/ 49 pour l’investissement étranger en Algérie ou sera-t-elle abrogée? Le ministre de l’Industrie et des Mines, Farhat Ait Ali Braham, a réitéré l’intention de l’Algérie d’abroger la règle économique 51/49, la qualifiant d’«improvisation arbitraire» qui n’est pas en adéquation avec le développement économique réel. Lors de son passage à l’émission «l’invité du matin » sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio Algérienne, M. Ait Ali est revenu sur le contexte d’adoption de cette règle 51/49. «Une réaction improvisée des autorités aux dossiers d’Orascom Jezzy et Lafarge, mais qui s’est transformée, par la suite, en une loi sacrée», regrette-t-il. Revenant sur la situation de l’industrie d’automobile en Algérie, le Ministre n’a pas hésité a critiqué le cahier de charges en vigueur pour l’installation des usines de montage de véhicules. «Un nouveau cahier des charges est en cours d’élaboration», révèle-t-il en précisant que les constructeurs automobiles seront soumis à l’obligation d’atteindre un taux d’intégration d’au moins 30%. Concernant le foncier industriel, Ait Ali a mis le doigt sur les déséquilibres, la spéculation et la corruption qui perturbe ce dossier. Son département, dit-il, s’apprête à mettre en place un organe central chargé de distribuer le foncier industriel selon un cahier de charges basé sur l’efficience et l’efficacité des projets. Le ministre a annoncé, par ailleurs, de nouveaux projets dans le secteur minier pour encourager l’industrie manufacturière qui exploitent les matières premières. Un accord de partenariat a été conclu avec une entreprise Chinoise pour l’exploitation des mines de phosphate de Djebel Onk.