Point de Vue : La règle 49/51 a-t-elle été une contrainte ?

Pour le ministre des finances, la règle 49/51 constituait une sérieuse contrainte achoppant ainsi, l’acte d’investir. Le ministre avait tenu à expliquer que cette levée de la règle ne touchera, en effet, que les secteurs non stratégiques… mais, le ministre des finances n’a pas, pour autant, donné l’alternative à cette règle, que le gouvernement aurait mise en oeuvre. Cela ne relève pas de ma spétialité de dire, si la règle en question, objet de suppression et de débat, a été bonne ou mauvaise pour le secteur de l’investissement, depuis son instauration, il y a une dizaine d’année. Nous souhaitons que le gouvernement ait pensé à supplanter cette règle par une autre plus flexible et visant à améliorer l’attractivité de l’économie nationale, selon les termes du ministre. Mais sans toutefois se laisser tomber dans une anarchie justifiée par cette « attractivité ». Nous nous rappelons tous comment les algériens avaient un espoir démesuré dans les accords signés début des années 2000 avec l’Union Européenne, qui s’est finalement soldé par un fiasco. Un étranger vient en Algérie pour investir et faire des affaires juteuses, à condition que l’Algérie gagne beaucoup par cet investissement. L’ancienne règle que l’on vient d’abolir et en dépit de ses aspects contraignants, elle déterminait, au moins, d’emblée les dividendes qui devraient revenir au profit de la partie algérienne, après chaque opération. Maintenant, nous ne savons pas, si la partie étrangère allait s’accaparer de plus de 60 pour cent ou plus des bénéfices d’un projet. Dans ce cas là, nous serions, sans le savoir devenus une authentique république bananière, un paradis fiscal !! Durant les 20 dernières années, le pays était en proie au désordre, notamment économiques. Seule une poignée de la classe régnante monopolisait l’investissement avec les étrangers. C’était de l’escroquerie déguisée en actes d’investissements. Quelques soient les règles et les lois qui devront remplacer la 51/49, l’essentiel c’est que le secteur de l’investissement doit être supervisé et régulé par un genre d’observatoire qui aura pour principale mission la surveillance des actes transgressant les lois de la république en la matière et en même temps, mettre en œuvre de nouvelles astuces et des nouvelles lois perfectionnées, pouvant booster ce secteur vers le meilleur. Supprimer la règle 51/49 est une bonne chose, selon les arguments apportés par les spécialistes. Cependant, l’essentiel serait de protéger le secteur de l’investissement national ou étranger par des lois et des règlements rigides, appliqués par tout un mécanisme d’institutions chargées, entre autres, de superviser cette activité. La maffia de l’investissement étrangère ou nationale existe bel et bien… et les complicités à l’intérieur des administrations sont toujours là prêts à coopérer …évidement contre une marge … !!!!