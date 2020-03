Pôle & Mic : Le système au banc des accusés!

Sellal a fini par «craquer» en demandant la présentation de Bouteflika devant la justice pour être «questionné» sur les dérives. Ouyahia a, quant à lui, désigné du doigt le système avec notamment le Parlement qui a voté des lois ayant engendré des pertes et des déviations. Ils n’ont pas tort de demander de juger le «système» et non pas que Bouteflika. Ils nous ont dit, en février 2019, que Bouteflika avait toutes ses facultés mentales pour diriger le pays, il a, d’ailleurs, présenté sa candidature avec en prime six millions de «signatures». Pourquoi alors les Bouteflika n’ont jamais été auditionnés ou appelés à témoigner sur les scandales financiers? Le citoyen sait que l’ex président avait délégué son frère Saïd de suivre les affaires de l’Etat et qu’il était un «personnage clé» du pouvoir. Le Parlement en est aussi responsable de ses dérives en votant des lois qui ont été au profit des oligarques et des prédateurs. Le Parlement a voté une loi et son contraire sans avoir «honte». C’est le cas en adoptant le programme de Tebboune et puis après celui d’Ouyahia. Les affaires de scandales financiers permettent de comprendre les mécanismes de la prédation politique pour en tirer les leçons nécessaires afin de rectifier le tir ou de rompre avec le système qui a engendré et démocratiser la corruption. Aujourd’hui, il faut déterminer le degré de l’implication de nos hauts responsables dans les affaires de détournement, de corruption, de «vols» et autres qui ont causé un grand préjudice aux caisses de l’Etat. Autrefois, on parlait d’un cabinet noir qui dirigerait le pays derrière le rideau. Ce cabinet aurait disparu depuis le second mandat de Bouteflika. Alors, il faudrait que la justice ou l’Etat désigne une commission d’experts politiques pour «déchiffrer» les mécanismes de dévastation et ruine où le but n’est pas que de sanctionner les dirigeants, mais de démanteler tout un système. Le démantèlement du système est plus que nécessaire.