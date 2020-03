Locaux et anciens sièges d’entreprises fermés et inexploités à Oran : Existe t-il un inventaire ?

Alors que le nombre de demande d’achat ou de location de locaux à usage professionnel ou commercial ne cesse de s’élever à Oran, les demandes sont souvent sans réponse de la part de l’administration. Oran regorge de locaux fermés et d’anciens sièges d’entreprises dissoutes pour cause de conjoncture économique, mais très peu parmi ce patrimoine à vocation commercial ou immobilier est occupé et exploité afin de faire rentrer de l’argent au trésor, a indiqué lundi un expert dans le patrimoine communal. A l’échelle nationale, les dernières estimations dévoilées par l’association nationale des commerçants et artisans font ressortir un nombre de 30.000 locaux attribués et fermés. Cette histoire de locaux et entreprises fermées et inutilisées à des fins d’activité commerciale, de services ou professionnelle, a de quoi poser des réflexions sur l’importance de la valeur authentique du patrimoine local. Le cas frappant sans doute est celui des sièges d’anciennes entreprises dont la valeur financière serait évaluée à plusieurs centaines de milliards mais non reconverties à cause de la nature juridique. «Ce patrimoine fermé peut servir aux jeunes, associations ou particuliers qui demandent des achats ou location de locaux à l’AADL ou à l’OPGI»? estiment des citoyens. Dans la majorité de cas, les demandes de locaux sont sans suite car on estime qu’«il y a de rares locaux disponibles à Oran». Les administrations concernées font ce qu’elles peuvent en attribuant les locaux mais cela reste de loin en dessous des potentialités locales. La commune d’Oran a, à maintes reprises, exigé l’élaboration d’un inventaire de son patrimoine communal pouvant lui assurer des rentrées afin de booster ses revenus, mais à ce jour, on ne connaît pas la valeur réelle de ce patrimoine dont on dit qu’«il est extrêmement riche».