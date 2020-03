Sidi Bel Abbès : Une nouvelle unité de la protection civile à Sidi Ali Boussidi

La journée internationale de la protection civile qui coïncide avec la date du 1 mars de chaque année a été célébrée à Sidi Bel Abbés, à l’instar des directions de la protection civile du pays, sous le slogan «un secouriste dans chaque maison», à la nouvelle unité de la protection nouvelle unité de la protection civile de Sidi Ali Boussidi, qui, pour l’occasion, a été inaugurée par le nouveau wali en présence du P/APW et des autorités locales et baptisée au nom du chahid Hadj Kada El Mestari. La nouvelle unité a été, selon les responsables du secteur, réalisée pour renforcer les différentes unités opérationnelles à travers le territoire de la wilaya. L’occasion a été pour les responsables du secteur d’honorer les éléments de la structure de la protection civile à travers différentes promotions, notamment au grades de lieutenants et sergents en plus des retraités et fonctionnaires au nombre de 10 qui ont bénéficié d’une « Omra ». A cet effet, un riche programme a été élaboré sur une période d’une semaine avec des portes ouvertes sur les différentes activités et moyens matériels utilisés dans les différentes interventions des éléments de la protection civile sur le terrain du sinistre. A cela, s’ajoute des manœuvres et simulations d’intervention dans des cas de catastrophes naturelles ainsi que des expositions mettant en relief les interventions de secours réalisées sur le terrain par les éléments de la protection civile. Au menu du programme, une feuille de route pour une sensibilisation à travers les établissements scolaires et centres de formations professionnels sur les dangers des accidents domestiques et les moyens à adopter en cas d’intervention. A l’effet, un bilan des activités de la protection civile de l’année en cours arrêté au 27 février a été étalé avec, pour les accidents de la circulation, 8 morts et 159 blessés, comparé à l’année 2019 où le nombre d’accidents était de 1062 soldé par 57 décès et 1281 blessés. D’autre part, dans le cadre des objectifs tracés par la direction à savoir «un secouriste dans chaque maison », le bilan fait état de pas moins de 3026 secouristes bénévoles qui ont été formés depuis l’année 2010 à 2019 dont 785 de sexe féminin, ayant reçu pendant 21 jours, une formation théorique et pratique.