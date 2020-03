Le ministère de l’Agriculture s’associe à celui du Commerce et de l’Intérieur : Ramadhan, ni pénurie ni flambée!

En sera-t-il de même pour les produits stratégiques tels le lait, les fruits et légumes et les viandes? La bonne nouvelle sans doute est qu’une dérogation sera donnée aux agriculteurs pour écouler leurs produits directement aux citoyens durant le mois sacré. Question en quelque sorte de faire face à la spéculation et à son corollaire, la montée des prix. Le citoyen lambda dont le pouvoir d’achat est limité, y tient compte. C’est un secret de Polichinelle que de dire qu’en dépit des assurances pour garantir l’approvisionnement des marchés en produits de consommation stratégiques durant chaque mois sacré, les réflexes des commerçants véreux étaient les mêmes. Ils avaient souvent la peau dure. C’est ce qui agaçait les ménages au faible revenu confrontés depuis à des flambées des prix en raison de prétendus manques d’approvisionnement des stocks en produits. Sauf qu’en 2020, ça ne risque pas de se “reproduire”. On assure que tous les produits seront disponibles à des prix référentiels accessibles au porte-monnaie du citoyen. Il semble que les choses sérieuses ont commencé et ce, au vu de la batterie des mesures qu’envisage d’entreprendre l’Etat pour “sécuriser” la mercuriale et par-là même préserver le pouvoir d’achat du citoyen notamment le pauvre qui laisse des “plumes” durant le mois sacré, synonyme de dépenses houleuses. Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l’Intérieur ont été prises à l’effet d’assurer l’approvisionnement des marchés en différents produits pendant le Ramadhan prochain, a indiqué, dimanche, le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’Agriculture et du développement rural, Mohamed Kherroubi. Ces mesures initiées par le ministère de l’Agriculture, dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré du Ramadhan, ont été prises en concertation avec les ministères concernés (Commerce et Intérieur). Elles ont pour objectif essentiel de “couvrir tous les besoins des citoyens en produits agricoles à des prix raisonnables”, selon M. Kherroubi. Outre la mise en place d’un programme d’approvisionnement du marché en lait, le même responsable a assuré de la disponibilité de tous les produits dont a besoin le citoyen durant le mois sacré à l’instar des fruits et légumes, légumineuses, viandes rouges et blanches. Evoquant le lait, M. Kherroubi a rappelé que cette matière, fortement demandée durant le mois de Ramadhan, est soumise actuellement à un contrôle intensifié sur le terrain, mené par les services des départements du Commerce et de l’Agriculture. Dans ce cadre, le même responsable a fait état de l’ouverture de points de vente dans plusieurs régions du pays pour la commercialisation de différents produits, citant à ce titre une initiative du Groupe public « Giplait » pour assurer la distribution du lait, une autre du Groupe de valorisation des produits agricoles (GVAPRO) pour la vente des dattes, des huiles de table et de l’huile d’olive, en sus de la mobilisation de l’Office national des aliments du bétail (ONAB) pour la commercialisation des viandes congelées et fraîches. A ce titre, une quantité de 59.000 tonnes de viandes blanches sera mise sur le marché et ce, en plus d’un stock de 6.000 tonnes, conservé dans les chambres froides de l’ONAB. Notant une stabilité des prix des viandes blanches depuis janvier passé, le même responsable a indiqué que ces prix devraient se maintenir au même niveau pendant le Ramadhan prochain, a-t-il estimé. Pour les viandes rouges, outre les viandes congelées et fraîches importées et des veaux d’engraissement, une quantité de 58.000 tonnes sera commercialisée durant le mois sacré. Selon M. Kherroubi, le secteur de l’Agriculture autorisera certaines exploitations agricoles à travers le pays, à effectuer la commercialisation directement de l’agriculteur au citoyen, ce qui permettra d’éviter la spéculation. Il a invité à cette occasion les agriculteurs à s’installer dans les marchés de proximité de leurs communes pour pouvoir exposer directement leur produit. L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) commercialisera à travers ses différentes coopératives sa production en légumineuses (pois chiche, haricot et lentille) dans 56 points de vente et à des prix très compétitifs. Les différentes minoteries seront fournies en céréales pour garantir un approvisionnement régulier du marché en farine et en semoule. L’Office mettra, dans ce cadre, près de 138.000 quintaux de lentille et 200.00 quintaux de pois chiche sur le marché. Pour ce qui est des fruits et légumes, une quantité de 1.600.000 tonnes devrait être écoulée sur les marchés durant le mois sacré du Ramadhan. Par ailleurs, M. Kherroubi a rappelé le début des récoltes de la production saisonnière de pomme de terre pour le mois de mars courant à travers les wilayas de Mostaganem, Skikda et El Oued, une récolte, a-t-il dit, qui viendra s’ajouter au stock conservé dans les différentes chambres froides. Pour l’ail, le même responsable a assuré de la disponibilité de ce produit, tout au long du mois sacré, à des prix accessibles, s’appuyant sur les chiffres de production qui font état d’une récolte de plus de 02 millions de quintaux en 2019, dont 6.000 tonnes stockées dans les chambres froides. Rappelant que ce produit avait été importé en quantités considérables ces dernières années, M. Kherroubi a affirmé que les productions enregistrées ont permis de suspendre l’importation de ce condiment. Le citron, produit très convoité par les algériens durant le Ramadhan, sera lui aussi disponible grâce aux 12.000 tonnes destinées à satisfaire le marché national. Appelant enfin les commerçants à ne pas profiter du mois sacré pour s’adonner à la spéculation, il a affirmé que l’organisation des marchés de proximité par les services du ministère du Commerce et la participation directe des agriculteurs dans ces espaces, concourront à la stabilité des prix et partant, à la préservation du pouvoir d’achat des citoyens.