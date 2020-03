Point de Vue : Ramadhan, déjà les préparatifs!!

Le gouvernement Djerad installe une commission interministérielle en vue d’entamer les préparatifs du prochain mois de Ramadhan. Cette commission aura pour mission de veiller à ce que le mois sacré du jeûne passe sans embûches contrairement à l’accoutumée… Nous sommes presque à un mois et demi du jour «j» et il n’est, donc, pas exclu que les différents spécialistes de la maffia commencent à élaborer leurs machiavéliques plans pour ce mois,- sacré et bien oui- de piété, de recueillement, mais surtout de la surconsommation… l’on ne fait rien, au fait, sauf exploiter à bon escient cet engouement effréné, chez nos concitoyens, à acheter, à s’approvisionner et faire tout démesurément. Effectivement, l’Etat cherche par cette initiative à apposer son empreinte: contrairement, aux années de la débandade, l’on veut bien dire aux groupuscules maffieux qu’ils n’auront pas, facilement, les coudées franches pour jouer sur le marché de la consommation à leur guise. Avant, c’était ça!! Et, comme tout se vendait et s’achetait à volonté. Donc, acheter le silence complice d’un contrôleur ou de n’importe quel agent de l’administration de l’Etat, c’était la plus facile des choses à faire. Le Ramadhan est très réputé, dès ses premiers jours, par des envolées vertigineuses des prix, notamment celles des fruits et des légumes, sans omettre les poissons et les viandes… L’absence de l’Etat dans cette marmelade était très significative. Justement, c’était cette absence intentionnée ou pas qui avait laissé le champ libre pour qu’en fin de compte, le petit citoyen, sans défense est sacrifié sur l’autel de la cupidité des autres, pour que ces maléfiques autres boucleront, le mois sacré avec des chiffres d’affaires, nettement, juteux. Je crois sincèrement que cette année ne sera pas comme les précédentes et le président de la République et son gouvernement cherchent, franchement, à nous dire, que nous sommes, effectivement, entrés de plain-pied dans l’ère des changements et rien ne sera plus comme avant. Au fait, il n’y aura aucun Algérien qui ne va pas applaudir ou même pousser des youyous pour constater que de telles initiatives sont réellement en train de se réaliser. Tout ce qu’il cherche, en effet, c’est se donner cette impression, qu’il vit sous la protection d’un Etat, qui veille sur ses droits et ses intérêts. La grande déprime qui pousse aux solutions sataniques, viendrait justement lorsque le citoyen constate, profondément désespéré, qu’il est à la merci des rapaces de l’administration et du commerce.