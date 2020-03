Pôle & Mic : Deux «césars» et une interdiction!

Le ridicule ne «tue» pas en Algérie. Le film «Papicha» de Mounia Medour a été récompensé par deux récompenses lors de la 45e cérémonie des Césars, organisée par l’Académie française des arts et techniques du cinéma, à Paris. Le César du meilleur premier film est revenu à la réalisatrice Mounia Meddour et celui du meilleur espoir féminin à l’actrice Lyna Khoudri. Paradoxe, le film est cofinancé entre l’Algérie et la France, mais ce film a été interdit de «salle» en Algérie. La projection de la «première» a été annulée et interdite à Alger à la grande stupéfaction des Algériens qui n’ont pas vu cela durant l’ère de l’ex-parti unique. Cette interdiction a eu lieu en «plein» Hirak, soit au moment où les Algériens espéraient plus de liberté, la libéralisation de l’art et la démocratisation de la vie sociopolitique. Cette interdiction avait confirmé que le pouvoir n’a pas changé de mentalité. Aucune raison n’a été donnée pour «justifier» l’interdiction de ce film. Le ministère de la Culture était «out» et n’avait pas de mots face à cette interdiction. Aujourd’hui, le Pouvoir va se réapproprier cette consécration alors que la nouvelle équipe gouvernementale n’avait pas levé l’interdiction du film. Le film n’est pas une «provocation» contre quiconque, il relate une certaine «société» algérienne durant la décennie. Et même s’il a été provocateur, nous sommes encore dans l’Art et sa magie. L’Art est d’essence provocateur. Souvent, chez nous, les films qui dérangent le pouvoir, ou des clans, ne sont pas les «bienvenus». Déjà, dans la censure, on compte plusieurs films dont celui de Larbi Benmhidi. Avant lui, toute une polémique avait bien été alimentée sur la sortie du film l’Oranais alors que le film ose parler des viols des Algériennes et enfants nés de ces viols durant la guerre de libération. On a retenu de ce film que l’action montrait des moudjahidine prendre de l’alcool. Les officiels ne parlent jamais de leurs «navets» comme le film sur Ibn Badis et autres. Ils n’ont pas fait la promotion d’un très bon film «Les puits» alors qu’il pouvait être dans la course finale des oscars. Nos officiels ont «peur» du cinéma, d’ailleurs ils n’ont pas fait la promotion de beaux films comme «Les Bienheureux», ««Je me cache pour fumer» et tant d’autres qui devraient être vus et débattus. Peut-être que cette consécration donnera à réfléchir à la nouvelle ministre et son staff.