Une «Etude pilote» sera dévoilée lundi à la CCIO : Sécurité industrielle, fondement de la stratégie d’une entreprise

La sécurité industrielle, une valeur partagée par tous, est le fondement de la stratégie de l’entreprise. Pour garantir une meilleure production et une rentabilité sur le plan économique, l’entreprise doit d’abord se doter d’un système de sécurité industrielle à même de lui permettre de se protéger des «interactions» avec les groupes humains associés et des «interconnexions» avec les facteurs industriels technologiques. Dans la wilaya d’Oran, bon nombre de zones industrielles, à l’image de la zone industrielle d’Arzew, se sont renforcées de systèmes de surveillance intelligents pour mieux gérer la sécurité des installations et de l’industrie des hydrocarbures sans oublier la sécurité de la ressource humaine. N’empêche qu’au vu de la dimension «économico industrielle» que développe la plupart des entreprises implantées sur le territoire de la wilaya d’Oran, le facteur lié à la sécurisation des installations et autres équipements industriels, s’est avéré un choix incontournable dans les stratégies mises en place par ces entreprises. L’un des fondements de la stratégie de sécurité industrielle consiste à définir comment et par quels mécanismes intelligents organiser la sécurité dans une entreprise puisque c’est sur ces dernières que repose le devenir de l’économie. Pour répondre, un séminaire portant le thème «Les fondements de la sécurité industrielle» est organisé aujourd’hui, lundi 2 mars, au siège de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie d’Oran (CCIO) en présence de opérateurs économiques de la région ouest et des entreprises industrielles. Une étude Pilote sur la sécurité industrielle sera présentée à cet effet par M. Abdssamad Mered, président de la commission industrie. Un certain nombre de zones industrielles et d’activité à Oran souffraient depuis plusieurs années d’un manque d’aménagement de réseaux de voirie et d’assainissement outre les routes, ce qui avait conduit en 2019 les autorités locales à dégager un montant de 600 millions de dinars pour l’une de ces zones industrielles à savoir Hassi Ameur lequel montant destiné à l’aménagement et à la réhabilitation de cette zone. La zone industrielle d’Es-Sénia pour laquelle on tablait déjà à cette période un montant de 40 millions de dinars pour sa réhabilitation (ce qui d’après les spécialistes ne refléterait pas ses besoins réels) devait elle aussi lui emboîter le pas. Seulement voilà, il n’y a pas que l’aspect d’aménagement dont souffrent des zones industrielles locales puisque celles- ci devront en outre mettre en place des systèmes de sécurité industriels.