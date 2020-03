Rentrée professionnelle (Session de février 2020) à Saida : Signature de 05 conventions pour diversifier l’offre

Le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle, session Février 2020, dans la wilaya de Saida a été donné par le wali à l’Institut national de Hai Badr et ce en présence des autorités civiles et militaires. En marge de cette cérémonie de la formation professionnelle, 05 conventions ont été paraphées entre l’INSFP et 5 entreprises / Chambre de l’Agriculture, les Centres Psychopédagogiques de Hai « Nasr » et « Soumam », la Chambre de l’Artisanat, l’Etablissement hospitalier de la Daira D’El’-Hassasna et la Maison de Rééducation implantée dans la Daïra de Ain-El-Hadjar. Ces 5 conventions signées en présence du chef de l’Exécutif parlent de la formation de 386 nouveaux stagiaires (création de pépinières arboricole, fleuristes, couture, agents de sécurité et de prévention, éleveur de bétail, agent de transport de ruches d’apicole, de reluisant de bois et aide électricien de bâtiments), a-t-on précisé. Selon le wali: «l’adéquation formation/besoins économiques est plus que jamais un objectif à atteindre et la stratégie du gouvernement est basée sur la recherche permanente pour adapter le secteur de la formation professionnelle au marché de l’emploi», dira-t-il. Il est utile de préciser que Saida dispose de 14 établissements de formation professionnels dont 2 instituts nationaux, l’un à Rebahia, le second à Hai Badr et 11 CFPA avec en plus une annexe. Et ce dans le but de susciter un certain engouement chez les jeunes désireux d’acquérir un métier. Ould Ogban