Point de Vue : Les exploits de la révolution du sourire

Le hirak vient de boucler sa première année. Un mouvement populaire exceptionnel. Un cri assourdissant impossible à ignorer, à ne pas entendre. Le hirak a réussi à mettre à l’écart un clan dur et impitoyable qui a mis main basse sur le pays pendant vingt longues années. L’Algérie a connu d’autres mouvements comme celui d’octobre 1988 mais il n’avait pas la même ampleur, la même splendeur. Il n’avait pas cette persévérance, vendredi après vendredi. Cette belle image pacifique. La révolution du sourire a fini par séduire tout le monde, en Algérie et dans toute la planète. Personne ne s’attendait à une telle marée humaine un certain 22 février 2019. L’histoire retiendra que le pouvoir en place, du haut de son trône, ne s’attendait absolument pas à cette volonté populaire, à cette soif de liberté et à cette opposition qui a fini par le bannir et le pousser à sortir de la petite porte. L’histoire retiendra également qu’un peuple opprimé, étouffé, poussé à patauger toute une vie dans des complications quotidiennes, finira un jour par exploser. Pourtant, ce clan mafieux qui a ruiné l’Algérie a tout fait pour saper ce mouvement inédit, manipulations, violence, fakes news, rien à faire, le hirak a su se prémunir et résister jusqu’à chasser ce qui est appelé désormais «la Issaba». Cette révolution du sourire restera une leçon à tous ceux qui pensaient ou qui espéraient voir l’Algérie plongé dans un nouveau cycle de violence et de sang. Ils savent aujourd’hui qu’ils avaient tort et qu’ils ne connaissaient pas bien les Algériens. Leçon de modernisme, de civisme, de discipline, de pacifisme et de grande solidarité. Voilà de quoi les Algériens sont capables lorsqu’ils décident de prendre en main leur destin et lorsqu’ils sentent que leur pays est en danger. En une seule année, les exploits se comptent pas dizaines voire par centaines. L’Algérie a été sauvée des griffes des rapaces, elle se dirige maintenant vers une nouvelle ère.f