Sit-in des retraités de l’ANP devant le siège de la wilaya : Les protestataires balancés entre le wali et les chefs dairas

Une cinquantaine de retraités de l’Armée populaire nationale (ANP) ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya pour protester contre les promesses non tenues, dans l’établissement des listes des bénéficières des logements sociaux. Issus de différentes daïras de la wilaya d’Oran, les protestataires déclarent ne plus savoir à quelle porte frapper, après que leur demande de voir le wali d’Oran ait été rejetée. Des représentants de l’organisation des retraités de l’ANP racontent que le wali d’Oran leur a déclaré que «le dossier du logement relève du chef de la daïra et non de la wilaya». Une réponse qui a surpris les protestataires pour la simple raison que tous les représentants des mal logés à Oran ont toujours été reçus par les walis précédents. Les retraités en question nous ont déclaré que «leurs demandes de logements ont été déposées au niveau des services de la wilaya, avec une promesse d’être transmises vers les daïras concernées pour traitement». Ces promesses sont restés sans suite, selon les protestataires. Pourtant, l’actuel wali d’Oran a adressé une correspondance aux différentes chefs de daïras, pour recevoir ces retraité mal logés et de prendre en charge leurs demandes, selon le décret d’application 08-142 daté du 08 mai 2008. Une autre correspondance a été aussi adressée par le ministère de l’Intérieur aux wali, le 11 juin 2019 pour prendre en charge les doléances de ces retraités. Jusqu’à ce jour, les protestataire sont balancés entre les daïras et le wali.