Vaste opération de rapatriement des Subsahariens : Assainir la situation ou crainte d’une éventuelle apparition de virus?

Un nombre important de subsahariens, de nationalités différentes, vont être conduits vers les frontières sud du pays afin de permettre à ces migrants de regagner leur pays, et ce, après avoir fait l’objet d’une vaste opération de ramassage, indiquent les services concernés. L’expulsion des migrants en situation irrégulière sur le sol algérien entre dans le cadre de l’application des accords signés par l’Etat algérien avec certains pays africains. Plusieurs quartiers de la wilaya ont été ciblés par cette opération, notamment au niveau du centre-ville, Aïn El Beida, Coca, El Hassi et M’dina Djedida. Ainsi, les citoyens n’auront plus à supporter les affres des images peu désirables des familles avec enfants qui s’apprêtaient quotidiennement à leur besogne favorite à savoir la mendicité. L’opération qui a été menée en étroite collaboration avec plusieurs direction notamment les services d’ordre, a permis de déloger ces migrants clandestins des ruelles et quartiers de la ville. Ces migrants ont été acheminés, dans un premier temps, au centre d’accueil de Bir El Djir puis escortés vers la wilaya de Tamanrasset pour être délivrés aux autorités du Niger où ils devront par la suite retrouver leur pays d’origine. Cette opération qui s’est étalée sur plusieurs jours, pour laquelle il a été mobilisé un nombre important d’employé de l’Etat vise à assainir une situation devenue insupportable aux yeux des citoyens et difficile à gérer pour les différentes structures de l’Etat. Il faut dire que l’émergence de virus à l’image du CORONA et autres forme de maladies contagieuses n’a pas laissé indifférent les autorités locales qui, de crainte du pire et afin de maîtriser la situation, a précipité cette action préventive. Il va sans dire que le nombre d’émigrés subsahariens de différentes nationalités n’a cessé d’accroître ces dernières années à Oran où ces derniers se comptaient par milliers et vivaient en toute quiétude en dépit de leur situation irrégulière. Le rapatriement de ces ressortissants n’est apparemment pas une opération répressive mais vise à préserver la population d’un danger imminent, affirment les spécialistes. Fuyant la misère de leur pays, ces ressortissants se sont mal adaptés avec l’environnement algérien car ils n’avaient, en majorité, quoi faire que de mendier et les jeunes ont offert une main d’œuvre prête à travailler dans des domaines où les Algériens avaient tourné le dos.