Développement à Mostaganem : Le wali tient à manager le développement autrement

Dans l’effervescence des changements qui s’opèrent en haute sphère pour une nouvelle Algérie, à Mostaganem le wali Abdessamie Saidoune impose une autre cadence dans la réalisation des projets. Il sort, il inspecte et il instruit pour donner au développement local une nouvelle dynamique. Pour le chef de l’exécutif la mesure du management est celle du respect des règles et des délais d’exécution dans les marchés. Pour lui, la léthargie et les avenants devront faire partie de l’histoire. Le wali n’admet plus les retards car Mostaganem traîne déjà une lourdeur considérable dans certains projets lesquels ont fait couler tellement d’encre. De ce fait, durant sa sortie d’inspection sur les chantiers des logements LPA et AADL, il a recommandé aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises de se conformer aux délais d’exécution. Comme il a fermement instruit ses collaborateurs de veiller aux travaux d’aménagements extérieurs et des raccordements en AEP électricité et gaz afin d’éviter des retards engendrant des désagréments sur les programmes. Lors de son passage à la plage Sidi El Mejdoub, il inspecte le projet d’aménagement du front de mer. Après constat, il insiste sur l’accélération des travaux chargeant le directeur des travaux publics de procéder à des études permettant de consolider les falaises les protégeant d’éventuels glissements. Sur site, le wali a aussi insisté sur la création d’escaliers facilitant l’accès au rivage. En revanche, Mr A.Saidoune a lui même fixé les délais de réception des travaux à deux mois donc avant l’ouverture de la saison estivale. Accompagné du Président de l’APW, le wali se rend à l’hôpital des 240 lits pour s’enquérir effectivement des raisons du retard en surtemps un peu exagéré. Sa première instruction a été celle d’achever les travaux des blocs opératoires, ceux des services de réanimation dans un délai fixé inflexiblement en vingt jours. Le wali met aussi de la rigueur en exigeant de la coordination entre la DSP, la Direction des équipements et celle de l’hôpital Che Guevara pour la réception du projet dans les délais impartis. Dans la foulée, le wali revient sur les doléances des citoyens quant à la panne du scanner de l’ancien hôpital instruisant le directeur à sa réparation dans la semaine. Après un diagnostic soigneux, la rigueur semble être de mise chez le chef de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem. En plus des situations embarrassantes, il impulse une nouvelle dynamique dans son entourage lui rappelant que les changements se font avec l’intransigeance et la responsabilité. Avec attention les caps du développement verront certainement de beaux jours à Mostaganem. En revanche, pour lever les défis auxquels Mostaganem aspire, le wali doit dépasser rapidement la situation héritée pour entamer les actions essentielles pour les citoyens de la wilaya à travers l’adoption d’une stratégie efficace dans laquelle tous les responsables s’y impliquent et rigoureusement.