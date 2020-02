70 Locaux commerciaux fermés à Bir El Djir : Avantage aux jeunes promoteurs

Depuis leur réception, 70 locaux à usage commercial et artisanal, sis dans la daïra de Bir El Djir, demeurent vides et inexploités. En effet, ces unités réalisées dans le cadre du programme pour soutenir les jeunes chômeurs n’ont jamais connu une quelconque activité, car elles ont été érigées dans des endroits qui sont peu visités et manquant d’attraction commerciale. En effet, plusieurs locaux ont été transformés par des squatteurs en logement et en lieux de débauches au su et au vu de tout le monde. «Il est fort à parier que si les choses en restaient là, cet ensemble de 70 locaux commerciaux serait transformé en fief de délinquance», ironise un habitant. D’aucuns s’interrogent sur les raisons qui ont amené l’exécutif communal de l’époque à dégager une assiette pour l’érection de ces locaux et les abandonner sans que personne ne s’en serve, souvent imputées à l’incompétence et le manque d’inspiration de certains responsables. En effet, des centaines de locaux commerciaux finissent souvent en ruine, voire en lieux de débauche. Pour y remédier, les autorités locales viennent de décider de reprendre la main et mettre un terme à ce cirque qui n’a que trop duré. Et la priorité est désormais le retrait immédiat de ces locaux des anciens propriétaires n’ayant pas réalisé une activité commerciale depuis leur acquisition et devront être mis à disposition des promoteurs ayant des investissements dans le cadre des programmes ANSEJ, CNAC, ANGEM. Ainsi, la commission affrétée par la commune de Bir El Djir a soulevé plusieurs anomalies comme il a été établi un rapport détaillé comprenant toutes les informations concernant les lieux, leurs surfaces, adresses, ainsi que le prix de location de ces locaux. Des commissions s’occuperont de cette opération de distribution après étude des dossiers des intéressés, selon la même source. L’attribution de ces locaux inexploités semble la priorité des autorités locales qui misent sur ces locaux pour absorber un tant soit peu le chômage et par là même, donner la chance aux artisans et aux gens de métiers les moyens pour émerger et voir leurs produits exposés d’une façon à ce qu’ils soient repérés par les consommateurs.